Risen otrzymuje finansowanie projektów z DEG

NINGBO, Chiny, 22 grudnia 2020 r. /PRNewswire/ -- W ostatnim czasie, firma Risen pomyślnie zakończyła wszystkie prace przygotowawcze do pierwszej wypłaty i pomyślnie osiągnęła finansowe zamknięcie Programu Finansowania Projektu Słonecznego 73MWp w Kambodży, Risen Energy podpisała z DEG i ICCF (The Interact Climate Change Facility, spółką założoną, jako „Société Anonyme", będącą własnością Francuskiej Agencji Rozwoju (AFD), Europejskiego Banku Inwestycyjnego i jedenastu Europejskich Instytucji Finansujących Rozwój) umowę na długoterminowe finansowanie zadłużenia o wartości 45 mln USD. Risen Energy jest jedyną chińską firmą z tego sektora, która uzyskała finansowanie projektów zarówno z DEG jak i EBOiR, co świadczy o jej znaczących międzynarodowych możliwościach finansowania. Środki finansowe zostaną wykorzystane na utworzenie niezależnej kambodżańskiej farmy słonecznej.

Jako wiodący światowy koncern fotowoltaiczny, Risen Energy wielokrotnie korzystał z międzynarodowego finansowania projektów. Ponadto, firma podpisała umowy finansowe z EBOiR na farmę słoneczną o mocy 50MW w Kazachstanie i kolejny projekt fotowoltaiczny o mocy 40MW. W ten sposób powstała pierwsza samodzielnie sfinansowana, zbudowana i eksploatowana przez Risen niezależna elektrownia. Dowodzi to zdolności firmy Risen Energy do budowania zakrojonych na szeroką skalę farm słonecznych i wzmacnia jej modelu „samodzielnego inwestowania, budowania i eksploatacji".

Firma Risen Energy zaangażowała się w badania i rozwój oraz produkcję ogniw i modułów słonecznych, a także w budowę i eksploatację farm fotowoltaicznych. Spółka zgromadziła bogate doświadczenie techniczne i osiągnęła poziom międzynarodowy. Obecnie Risen Energy, oprócz istniejących zagranicznych farm słonecznych w Europie, Ameryce i Australii, prowadzi również inwestycje w Ameryce Łacińskiej, Azji Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Pomyślne pozyskanie finansowania dla projektu w Kambodży stanowi nowy etap rozwoju Risen Energy na rynku kambodżańskim, a także przełomowy krok w rozwoju na rynkach zagranicznych.

„DEG jest niezmiernie dumny z aktywnej roli, jaką odgrywa w procesie wspierania Kambodży na jej drodze do zwiększenia udziału energii odnawialnej. Dzięki udanej współpracy z Grupą Risen, projekt ten będzie jedną z pierwszych dużych elektrowni słonecznych na skalę użytkową w kraju. Opierając się na tej udanej transakcji, DEG zamierza zrealizować kolejne projekty w sektorze odnawialnych źródeł energii w regionie, tak aby przyspieszyć wzrost potencjału w zakresie zielonej energii i zwalczać emisje dwutlenku węgla", powiedział Felix Busse, wiceprzewodniczący DEG ds. infrastruktury i energii w Azji i Europie.

Odnosząc się do udanej współpracy z DEG, pani Jieling Zhang, dyrektor ds. finansowania projektów zagranicznych i inwestycji w Risen Energy, powiedziała: „Jest to ogromne osiągnięcie zarówno dla Risen jak i DEG. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy współpracować z DEG, która jest globalną instytucją finansującą rozwój, posiadającą bogate doświadczenie i dobrą reputację w zakresie transgranicznej koordynacji projektów. Doświadczenie to znacznie zwiększa nasze możliwości w zakresie rozwoju projektów zagranicznych, finansowania i budowy, zapewniając solidne wsparcie w poruszaniu się w kierunku poszerzenia rynku zagranicznego. Wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę z DEG i wspólną pracę na rzecz walki z globalnym ociepleniem!"

