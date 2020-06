Risen se reafirma como el proveedor de productos fotovoltaicos número uno de India

NINGBO, China, 1 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- A Risen Energy Co., Ltd, un fabricante líder de Nivel 1 de productos solares fotovoltaicos de alto desempeño, recientemente se le ha reafirmado que mantiene su condición de principal proveedor integral por volumen de módulos solares fotovoltaicos para 2019, en la perspectiva de la respetada compañía Bridge to India con respecto al ámbito de las energías renovables de India.