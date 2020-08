Risen zamawia od Sprng Energy moduły solarne o mocy 165 MW

NINGBO, Chiny, 26 sierpnia 2020 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co. Ltd, wiodący producent wysokowydajnych produktów fotowolaticznych, posiadający rating Tier1, ogłosił ostatnio zawarcie umowy na dostawę dodatkowych, wysokowydajnych modułów solarnych PV o mocy 165 MW realizowaną przez Sprng Energy.

Sprng Energy, wiodąca indyjska spółka zajmująca się rozwojem energii odnawialnej i grupa Actis w niedawnym czasie zamówili od Risen moduły solarne PV o mocy 165 MW w ramach projektu Anantapur Solar, który przewiduje zasilanie stanu Andhra Pradesh za pośrednictwem NTPC po konkurencyjnej cenie 2,72 INR za 1 kWh. Ten najnowszy projekt Sprng Energy jest integralną częścią całościowego planu instalacji systemów energii odnawialnej o mocy 2GW na terenie Indii, co stanowi niewiele ponad 1,2% całkowitej zdolności, jeśli chodzi o produkcję energii ze źródeł odnawialnych w przewidzianym przez indyjski rząd celu wynoszącym 175 GW.

Jest to pierwsze tego typu wyróżnienie Sprng dla Risen. Wcześniej Risen było powiązane z Actis, a skutkiem współpracy była dostawa modułów solarnych PV o mocy około 350 MW do innego podmiotu Actis na rynku wzrastającym.

„Profesjonalizm, zaangażowanie, nakierowanie na cel" - odpowiada Bypina Veerraju Chaudary, główny dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Risen, zapytany o podsumowanie niedawnych kontaktów z Sprng. „Spółka wie, dokąd zmierza oraz zna drogi, którymi może dojść do wyznaczonych przez siebie celów - kontynuuje. - Cieszymy się, że Risen będzie częścią tych celów oraz że zostaliśmy wybrani na drodze ich obiektywnej oceny spośród wszystkich dostawców paneli PV. Dzięki temu nieustannie pokazujemy, że Risen jest w stanie generować wymierne korzyści dla jednostek prowadzących projekty z zakresu energii słonecznej".

Pan Gaurav Sood, dyrektor zarządzający Sprng Energy, również z dużą empatią odniósł się do tego zamówienia: „Opracowywanie projektu związanego z panelami słonecznymi PV w obecnych warunkach jest dużo bardziej skomplikowane niż kiedykolwiek. Zabezpieczenie dostaw materiałów, siły roboczej i odpowiednich zatwierdzeń na czas to intensywne wyzwanie logistyczne. Nasz wybór Risen był podyktowany ich chwalebną historią świetnej wydajności i rozszerzeniem konstruktywnego podejścia w radzeniu sobie z konkretnymi wymaganiami. Cieszymy się, że możemy włączyć tę spółkę do naszego portfolio i jesteśmy przekonani o ich możliwościach w zakresie wydajności. Już niedługo będziemy czerpać garściami z efektów wspaniałych osiągnięć i silnej współpracy przy przyszłych projektach".

Indyjska arena rozwiązań solarnych PV boleśnie odczula skutki epidemii COVID-19. Mimo to wykazuje sporo samozaparcia i odporności w przezwyciężaniu przeszłych, obecnych i przyszłych przeciwności. To dzięki spółkom takim jak Sprng ta ogromna branża może nadal się rozwijać, podczas gdy reszta świata doświadcza rynkowej stagnacji. Stanowi to również dowód na to, że nic nie jest w stanie pobić zaangażowania w zmienianie świata na lepsze poprzez dostarczanie czystej energii słonecznej.

Risen

Risen Energy to wiodący, międzynarodowy producent wysokowydajnych produktów fotowoltaicznych i dostawca całościowych rozwiązań w zakresie energetyki, posiadający rating AAA i Tier1. Założona w 1986 roku spółka została oficjalnie notowana w 2010 roku i przyciąga międzynarodowych klientów, generując wysoką wartość swoich produktów. Innowacje w zakresie technologicznym i sprzedażowym, poparte znakomitą jakością i wsparciem, to cechy charakterystyczne całościowych rozwiązań Solar PV firmy Risen, które ustawiają te produkty w grupie rozwiązań o najwyżej mocy i opłacalności w branży. Z silną obecnością na rynku lokalnym i akceptowalnością przez banki firma jest zaangażowana i zdolna do budowania strategicznych i korzystnych dla obydwu stron partnerstw. Wspólnie spółki mogą odnieść korzyści na wzrastającym znaczeniu zielonej energii.

Sprng

Sprng Energy to indyjska platforma energii odnawialnej stworzona w 2017 roku przez Actis, czołowego inwestora private equity, skupiającego się na rynkach wzrostowych, z kapitałem wynoszącym 475 mln USD. Obecnie Sprng obsługuje projekty w zakresie energii słonecznej i wiatrowej o łącznego mocy około 1,75 GW, w tym działające projekty o mocy około 650 MW. Wydajność operacyjna tych elektrowni ma sięgnąć 1,2 GW do końca tego roku obrotowego. Pozostałe projekty są obecnie na różnych etapach budowy.

Related Links

www.risenenergy.com



SOURCE Risen Energy Co., Ltd