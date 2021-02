Rising Energy augmente sa part de marché avec ses modules à plaquettes de 210 mm de la série Titan

NINGBO, Chine, 25 février 2021 /PRNewswire/ -- Le fabricant de panneaux solaires, Risen Energy Co., Ltd., a bien commencé l'année avec la première expédition à l'exportation de ses modules à plaquettes de 210 mm de la série Titan, ce qui augure d'excellentes perspectives de croissance pour l'entreprise sur les marchés mondiaux.



Risen Energy a terminé la livraison de la première commande mondiale de modules à plaquettes de 210 mm, comprenant les modules Titan 500W à haut rendement expédiés par lots dans la ville d'Ipoh, au fournisseur d'énergie malaisien Armani Energy Sdn Bhd.



En outre, l'entreprise a, à ce jour, terminé l'expédition de près de 200 MW d'une commande de modules de 600 MW qu'elle a reçue en 2020 du fabricant polonais de systèmes de montage Corab pour installations photovoltaïques. La commande comprend la gamme complète de produits de 210 mm de Risen Energy qui seront utilisés dans des installations de toiture et au sol, entre autres scénarios d'application.



Les clients brésiliens de Risen Energy ont montré leur appréciation en commandant des modules 54 MW et 160 MW. Les modules à plaquettes de 210 mm de Risen Energy sont devenus le choix préféré des acheteurs brésiliens, reflétant la pénétration croissante de l'entreprise sur le marché de la distribution du pays. Le leader brésilien de la recherche énergétique, Greener, a récemment publié le dernier classement des importations de fabricants de modules photovoltaïques au Brésil, en 2020, Risen Energy se classant en troisième position parmi les 10 marques représentant 87 % des importations.



En Corée du Sud, Risen Energy a obtenu 130 MW de commandes en 2020 en partenariat avec SCG Solutions Co., Ltd, l'un des plus grands distributeurs du marché local. Tous les clients finaux sont de grandes entreprises coréennes, dont l'Institut coréen de l'énergie solaire (pour son projet de centrale solaire Jeonnam) ainsi que le fabricant de produits alimentaires et de boissons Nongshim (pour les installations en toiture de ses installations de production). Ces réalisations ont jeté des bases solides pour l'expansion continue de Risen Energy sur le marché coréen.



En plus de son partenariat avec SCG Solutions, Risen Energy a noué des partenariats avec plusieurs autres grands acteurs du secteur énergétique coréen, démontrant ainsi les résultats éprouvés de l'entreprise sur le marché local. Le fabricant d'équipements électriques LS Electric a choisi les modules à plaquettes de 210 mm de Risen Energy pour l'ensemble du projet de toiture distribuée dans l'un des bureaux consulaires du gouvernement coréen au Japon. LS Electric a également exprimé son intention de collaborer avec Risen Energy sur des projets de grande envergure à venir.



En tant que premier fabricant mondial de modules photovoltaïques, Risen Energy continue de mettre l'accent sur l'innovation technologique et l'amélioration de la qualité de ses services, tout en collaborant avec de nombreux partenaires dans le monde entier pour repenser et transformer la façon dont l'énergie est créée et distribuée.



