ritestream s'associe à Planet Theta pour projeter des films dans le métavers des rencontres

Ce partenariat fournit plus de 82 000 heures de contenu ritestream sous licence pour l'expérience des rencontres virtuelles exclusives de Planet Theta

NEW YORK, 7 avril 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, ritestream , la plateforme de financement de NFT de films, s'associe à Planet Theta , la première application de rencontres en réalité virtuelle au monde, pour diffuser des films et nouer des relations durables dans le métavers. Ce partenariat permet aux couples de se rencontrer et de nouer des relations dans le confort de leur maison, à l'aide des casques Oculus et Steam VR. Il est désormais possible d'organiser en quelques heures les premiers rendez-vous amoureux qui pouvaient prendre des semaines.

En plus de se promener dans des forêts enchantées, de visiter des galeries d'art ou de prendre un café en jouant aux cartes, les utilisateurs de Planet Theta pourront désormais s'asseoir et regarder un film choisi dans la vaste banque de contenu de ritestream.

Le prix moyen d'un billet de cinéma aux États-Unis a augmenté de 11 % au cours des cinq dernières années . Cette hausse des prix a aggravé la crise de ce secteur touché par la Covid, contribuant à l'exode des cinéphiles qui désertent les cinémas du pays, les ventes de billets aux États-Unis ayant chuté de 1,4 milliard en 2009 à 498 millions en 2021 . À l'heure où les cinémas doivent impérativement repenser leur offre, les cinémas de rencontres virtuelles offrent une expérience unique qui permet de se connecter avec des membres partageant les mêmes intérêts.

Riaz Mehta, fondateur et PDG de ritestream, commente : « Nous sommes très impatients d'offrir aux membres de Planet Theta des nuits cinématographiques inoubliables, en combinant la plateforme de contenu révolutionnaire de ritestream avec la vision d'une expérience de rencontre en réalité virtuelle que propose Planet Theta. »

Riaz poursuit : « Alors que la scène de rencontres virtuelles gagne en popularité, les couples veulent de nouvelles façons d'interagir, et comme près de 20 % des adultes américains regardent des films en streaming chaque jour, ce partenariat alimente une demande illimitée de contenu. »

Chris Crew, PDG de Planet Theta, commente : « Les relations humaines constituent le socle du bonheur sociétal, et le partenariat conclu entre Planet Theta et ritestream annonce un changement révolutionnaire dans la manière dont les couples potentiels peuvent entrer en contact.

Chris poursuit : « Nous remettons le contact humain au premier plan des rencontres, afin que les couples puissent poser le pied sur la planète Thêta et vivre un avenir passionnant en matière de rapprochement. »

À propos de ritestream

ritestream est la plateforme de création et de monétisation des NFT de cinéma et de télévision d' allrites , la marketplace mondiale. En tant que filmverse soigneusement sélectionné dans le Web3, elle sert de rampe de lancement pour les contenus cinématographiques et télévisuels. L'écosystème ritestream englobe un marché de contenu existant pour les droits mondiaux de films, de télévision et de sports en direct, qui offre aux plateformes de streaming un accès flexible à des milliers d'heures de contenu moyennant un faible abonnement mensuel. Le launchpad ritestream offre aux créateurs une plateforme révolutionnaire pour financer, monétiser et distribuer du contenu en s'appuyant sur la technologie des NFT. L'application ritestream offre un mécanisme de distribution permettant aux consommateurs de regarder et d'interagir avec le contenu, en plus de soutenir leurs célébrités et acteurs préférés en achetant des NFT en édition limitée. L'ensemble de l'écosystème est alimenté par la pièce RITE, un jeton natif utilisé pour investir dans des projets de films indépendants, acheter des NFT et regarder des contenus. Les consommateurs peuvent gagner des pièces RITE en évaluant le contenu sur l'application ritestream.

À propos de Planet Theta

Planet Theta est la première application de rencontres en réalité virtuelle au monde, qui crée des liens réels dans un monde virtuel. Planet Theta bouleverse les applications de rencontre traditionnelles en facilitant les rencontres. Tenez en quelques heures seulement les premiers rendez-vous qui pouvaient prendre des semaines. Faites une promenade dans une forêt enchantée, regardez un film ensemble ou prenez un café en jouant aux cartes. Ces expériences de rencontres en RV sont l'occasion pour vous d'explorer la personnalité et les passions de l'autre. Nous remettons le contact humain au premier plan des rencontres. Mettez le pied sur Planet Theta et découvrez l'avenir des rencontres.

SOURCE ritestream