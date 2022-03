ritestream signe un accord pour émettre des NFT pour le nouveau film de casse d'Hollywood

NEW YORK, 30 mars 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, ritestream , la plateforme de financement de contenu NFT, a signé un accord pour Stealing McCloud , le prochain film de casse basé sur le magnat américain controversé de la technologie John McAfee, pour créer et émettre les NFT des personnages du film. Les utilisateurs de ritestream pourront acheter ces NFT uniques en utilisant leur pièce RITE, la nouvelle cryptomonnaie de la plateforme pour investir dans les productions hollywoodiennes depuis le confort de leur salon.

Alors que les ventes mondiales de NFT ont atteint 25 milliards de dollars l'année dernière, le spectacle des jetons non fongibles est en train de révolutionner l'industrie cinématographique. Chaque jour, les clients peuvent devenir des financiers du cinéma en acquérant une part dans un film ou une série grâce à des NFT en prévente.

Aujourd'hui, les personnages des films comme Ian, joué par Alex Høgh Andersen (Vikings), Javier, joué par Darko Peric (La casa de papel) et Elin, jouée par Alex Essoe (Doctor Sleep), ont accepté de sortir en tant que NFT. Le film à venir, réalisé en collaboration avec Samizdat Pictures, raconte l'évasion fictive vers la liberté de John McAfee, après son emprisonnement en Espagne. Tourné à Barcelone en avril, le film sera présenté aux acheteurs lors du Festival de Cannes en mai, avant sa sortie générale.

Riaz Mehta, fondateur et PDG de ritestream, commente : « Cet accord représente un moment extraordinaire de l'histoire, car nous donnerons aux fans la possibilité de posséder une partie du film en tant que NFT avant même sa sortie. »

Riaz continue : « John McAfee est une icône au sein de la communauté cryptographique et, compte tenu de l'essor de la popularité des NFT, je pense que ceux de Stealing McCloud deviendront des objets de collection très prisés par les amateurs de NFT. Ce partenariat marque le début d'une série de projets cinématographiques et télévisuels étonnants que nous apportons à la plateforme ritestream et qui connectent les fans à leur contenu préféré. »

ritestream est la plateforme de création et de monétisation des NFT de cinéma et de télévision d' allrites , la marketplace mondiale. En tant que filmverse soigneusement sélectionné dans le Web3, elle sert de rampe de lancement pour les contenus cinématographiques et télévisuels. L'écosystème ritestream englobe un marché de contenu existant pour les droits mondiaux de films, de télévision et de sports en direct, qui offre aux plateformes de streaming un accès flexible à des milliers d'heures de contenu moyennant un faible abonnement mensuel. Le launchpad ritestream offre aux créateurs une plateforme révolutionnaire pour financer, monétiser et distribuer du contenu en s'appuyant sur la technologie des NFT. L'application ritestream offre un mécanisme de distribution permettant aux consommateurs de regarder et d'interagir avec le contenu, en plus de soutenir leurs célébrités et acteurs préférés en achetant des NFT en édition limitée. L'ensemble de l'écosystème est alimenté par la pièce RITE, un jeton natif utilisé pour investir dans des projets de films indépendants, acheter des NFT et regarder des contenus. Les consommateurs peuvent gagner des pièces RITE en évaluant le contenu sur l'application ritestream.

