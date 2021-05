River Plate Club, na Argentina, reinventa seu Estadio Monumental para uma experiência otimizada com o AirEngine Wi-Fi 6 da Huawei

BUENOS AIRES, Argentina, 20 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Com o advento de uma sociedade inteligente, mais governos e clientes empresariais escolhem a solução CloudCampus da Huawei e, ao fazê-lo, tornam-se provedores de Internet inteligentes pioneiros na transformação digital das indústrias.

Fundado em 1938, o Estadio Monumental está localizado a pouco mais de 400 quilômetros ao sul de Buenos Aires, Argentina. Também é a sede do River Plate, um clube esportivo argentino de renome mundial criado em 1901.

O estádio recebeu a final da Copa do Mundo de 1978, vencida pela seleção argentina de futebol. Quando o vencedor foi revelado, os torcedores em êxtase aplaudiram a vitória da Argentina, e todo o estádio foi tomado pelas icônicas listras azul-e-branco da equipe. Este evento histórico marcou o primeiro momento glorioso no aniversário de 40 anos do estádio. Também marcou o início de um conto de fadas de campeonatos para a seleção argentina de futebol. Nas décadas que se seguiram a esta vitória, o time de futebol continuou a vencer diversas competições, por exemplo, foram os campeões da Copa do Mundo de 1986, venceram a Copa América 14 vezes e o torneio olímpico de futebol duas vezes.

Reformando o Estadio Monumental para construir um estádio inteligente

O estádio tem a forma de anel e o melhor projeto de drenagem da América do Sul. Além do campo de futebol principal, também conta com instalações para tênis, basquete e muitos outros esportes, além de um salão de teatro, um museu e um estacionamento maior do que a maioria dos estádios. O estádio foi remodelado pela primeira vez para sediar a Copa do Mundo de 1978, com sua capacidade aumentada para mais de 70.000 pessoas.

Este ano, a fim de expandir ainda mais a capacidade do estádio, transformá-lo em um estádio líder mundial e oferecer experiência superior tanto para o público quanto para os atletas, o River Plate decidiu renovar o estádio, incluindo a reconstrução das pistas de atletismo, a atualização do gramado e a reconstrução do sistema de reforço de som. Obviamente, a maior preocupação da reforma não foi apenas a infraestrutura do estádio; com o crescimento das demandas por acesso à rede, mensagens instantâneas e entretenimento visual de áudio durante transmissões esportivas, a otimização da conectividade de rede no estádio também foi de extrema importância. Para criar campos esportivos mais amplos, melhor conectividade de rede e mais conforto para os atletas e os espectadores, Rodolfo D'Onofrio, presidente do River Plate, estava decidido em introduzir uma série de novas tecnologias de informação para transformar o Estadio Monumental em um estádio inteligente de classe mundial.

Apresentando o Wi-Fi 6 de última geração para conectividade de rede premium

Hoje em dia, o público não quer só melhor experiência ao acompanhar eventos esportivos em estádios. Em vez disso, eles querem compartilhar momentos esportivos históricos e seus sentimentos com suas famílias e amigos em tempo real por meio de software de comunicação e redes sociais antes e durante os jogos esportivos. De acordo com os relatórios digitais de 2020 da We Are Social e da Hootsuite, o número de usuários de telefones celulares na Argentina superou sua população total, com uma proporção de 1,29:1. Além disso, o tempo médio on-line dos usuários foi de 4 horas e 32 minutos por dia. Normalmente, as redes nos estádios apresentam alta densidade e alta concorrência. Com exigências cada vez maiores por parte dos fãs e funcionários do estádio com relação à experiência de acesso à rede, o maior desafio passou a ser como planejar, implementar, operar e manter a infraestrutura de rede.

Para encontrar uma rede de Wi-Fi mais adequada ao estádio, o River Plate comparou os resultados dos testes de rede de vários fornecedores e finalmente escolheu o AirEngine Wi-Fi 6 por seu desempenho incomparável. O Estadio Monumental, como qualquer outro cenário de alta densidade, sofria com diversos problemas de rede, como dificuldade de acesso, congestionamento de dados e desempenho insatisfatório em roaming. Para enfrentar esses desafios, a Huawei desenvolveu uma solução de rede sem fio avançada e orientada para o futuro com a seguinte diferenciação.

Utilização de interface aérea maximizada: construída com produtos Wi-Fi 6 da Huawei já testados em campo e tecnologia de ponta para otimização de interface aérea, esta solução permite acesso à rede sem fio mais rápido, mais estável e mais fácil. A solução também adota o algoritmo de programação líder mundial, que faz a programação dos usuários com base na duração da ocupação do canal, bem como na prioridade de serviço dos usuários, melhorando a utilização da interface aérea e permitindo que mais usuários acessem simultaneamente a rede sem congelamento de quadros.

Carga mínima de O&M de rede: a solução apresenta um analisador de rede de campus inteligente — o iMaster NCE - CampusInsight. O analisador coleta dados de rede em tempo real, bem como aprende o comportamento da rede e identifica possíveis falhas com base em análises de big data e algoritmos de aprendizado de máquina. Além disso, descobre proativamente 85% dos possíveis problemas de rede, minimizando a carga de trabalho de O&M de rede e reduzindo os custos de manutenção do dispositivo de TIC.

Rede sem fio inteligente alimenta um estádio internacional inteligente

Durante uma entrevista para TV, o presidente Rodolfo disse: "Teremos uma rede Wi-Fi 6 de alta qualidade que oferece sinais de Wi-Fi para todos os cantos do estádio, incluindo o hospital, lojas de conveniência e estacionamento. Com o incomparável Wi-Fi 6 da Huawei, vamos realmente construir um estádio inteligente de nível internacional."

O AirEngine Wi-Fi 6 também oferece benefícios mais tangíveis ao clube e conveniência aos torcedores. Por exemplo, aproveitando a incrível rede do estádio, totalmente sem fio, o clube pode enviar informações promocionais para mais de 70.000 torcedores em tempo real e estimulá-los a fazer pedidos em seus celulares. Além disso, aproveitando o AirEngine Wi-Fi 6, o sistema de estacionamento inteligente do estádio pode informar os torcedores sobre a disponibilidade de vagas de estacionamento e a ocupação em tempo real. Com o olhar voltado para o futuro, o River Plate implementará sistemas e aplicações inteligentes impulsionadas por IoT para oferecer serviços avançados mais convenientes aos fãs e transformar o Estadio Monumental em um estádio inteligente de classe mundial.

