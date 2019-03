Riverside promeut Karsten Langer au poste d'associé directeur

M. Langer dirigera le fonds Riverside Europe Fund

LONDRES, 29 mars 2019 /PRNewswire/ -- La société de capital-investissement The Riverside Company a nommé Karsten Langer au poste de directeur associé du fonds Riverside Europe Fund (REF). M. Langer s'occupera de la gestion de 30 professionnels à travers toute l'Europe tandis que Riverside continuera de rechercher des entreprises entrepreneuriales en croissance à l'international.

M. Langer succédera à Tony Cabral, associé directeur de Riverside. Acteur majeur du succès du fonds REF, M. Cabral a géré le fonds avec la plus grande compétence pendant près de 20 ans. Il demeurera membre principal du comité d'investissement du REF au titre d'associé fondateur.

« Grâce au leadership de Tony, Riverside Europe occupe aujourd'hui une position unique sur le marché intermédiaire inférieur paneuropéen », a déclaré Béla Szigethy, co-PDG de Riverside. « Avec une présence en Europe et dans le monde entier, Riverside représente un choix évident pour les vendeurs et les dirigeants de sociétés qui souhaitent s'étendre au-delà des frontières de leur pays. C'est une période passionnante pour notre équipe européenne – la région bénéficie d'une abondance d'opportunités et le passage de témoin de Tony à Karsten nous permettra sans aucun doute de maintenir cet élan.

M. Langer a rejoint Riverside en 2006 pour construire le modèle European Origination et a rejoint l'équipe Investissement en 2011. Depuis, il s'est révélé être l'un des partenaires les plus performants au sein de la société.

« Le bilan de Karsten chez Riverside est particulièrement impressionnant », a commenté Stewart Kohl, co-PDG de Riverside. « Il a été responsable de sociétés en portefeuille, notamment HRA Pharma, MEC3, DPA Microphones et Euromed, ayant toutes grandi sous notre propriété. Nous sommes ravis de le savoir diriger la prochaine génération de notre fonds pour l'Europe. »

La présence mondiale de Riverside lui permet d'avoir une vision globale des marchés et des industries et de mieux comprendre les conditions, la culture et les pratiques commerciales locales, permettant ainsi aux membres de nos équipes de devenir de meilleurs investisseurs et partenaires commerciaux. En 2018, Riverside a réalisé huit investissements et a retiré son investissement de deux sociétés en Europe.

« Je suis ravi de prendre en charge la direction d'une équipe forte de Riverside Europe à ce stade », a déclaré M. Langer. « Notre stratégie consistant à "internationaliser les petits dirigeants" est extrêmement différenciée, s'appuyant sur les atouts de la plateforme mondiale Riverside, et nos opportunités de marché en Europe sont énormes. Nous sommes impatients de développer et de renforcer notre partenariat avec les investisseurs comme avec les entrepreneurs. »

Avant de rejoindre Riverside, M. Langer travaillait chez GE Capital en Europe et occupait le poste de chef de l'exploitation du département TIP and Modular Space. Il a été président de l'EVCA (aujourd'hui Invest Europe) en 2012 et a commencé sa carrière au sein de la Danske Bank à Copenhague. M. Langer parle six langues couramment.

« Je suis très fier de ce que nous avons réalisé chez Riverside Europe et de l'équipe que nous avons constituée », a ajouté M. Cabral. « Riverside poursuit son élan en Europe et Karsten en est le successeur naturel. »

M. Langer est titulaire d'une maîtrise en gestion de l'European School of Management (aujourd'hui ESCP Europe) à Paris, Oxford et Berlin et d'une licence en économie de la Copenhagen Business School.

The Riverside Company

The Riverside Company est une société mondiale de capital-investissement qui investit dans des entreprises en croissance évaluées à 400 millions de dollars. Depuis plus de 30 ans, Riverside a réalisé plus de 600 investissements de contrôle et de non contrôle. Les portefeuilles internationaux de capital-investissement et de capital structuré de la société comprennent plus de 90 sociétés.

Related Links

https://www.riversidecompany.com/



SOURCE The Riverside Company