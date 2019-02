Rivian annuncia un round di investimenti per 700 milioni di dollari guidato da Amazon

PLYMOUTH, Michigan, 17 febbraio 2019 /PRNewswire/ -- Rivian ha annunciato un round di investimenti in titoli di 700 milioni di dollari guidato da Amazon. L'investimento arriva sulla scia della presentazione di Rivian del furgone a sponde basse R1T e del SUV R1S al LA Auto Show lo scorso novembre.

Partendo da zero, Rivian ha sviluppato i propri veicoli collocando le avventure al centro di ognuna delle decisioni di design e progettazione. I prodotti che la società sta lanciando, la R1T e la R1S, hanno un'autonomia superiore a 640 km e offrono una combinazione unica di prestazioni, capacità nel fuoristrada e capacità di carico. Questi veicoli usano la piattaforma skateboard flessibile della società e saranno prodotti nell'impianto di produzione Rivian a Normal, Illinois, con inizio delle consegne alla clientela previste per il tardo 2020.

"Questo investimento rappresenta un'importante pietra miliare per Rivian e per il passaggio alla mobilità sostenibile," ha dichiarato RJ Scaringe, fondatore e Amministratore Delegato di Rivian. "Oltre alla semplice eliminazione dei compromessi che esistono su prestazioni, capacità ed efficienza, stiamo lavorando per introdurre l'innovazione all'interno di tutta l'esperienza del cliente. Per poter realizzare questa visione è necessario avere i partner giusti, e siamo davvero entusiasti di avere Amazon con noi, in questo viaggio verso la creazione di prodotti, tecnologia ed esperienze che ricreano le aspettative di quello che è possibile."

"Siamo ispirati dalla visione di Rivian sul futuro del trasporto elettrico," ha dichiarato Jeff Wilke, Amministratore Delegato di Amazon Worldwide Consumer. "RJ dispone di un'organizzazione notevole, con un portafoglio di prodotti e tecnologia all'altezza. Siamo davvero entusiasti di investire in una società così innovativa."

Rivian conserverà il suo stato di società indipendente. Amazon sarà alla guida del round, che comprende la partecipazione degli azionisti esistenti. Al momento non sono state divulgate altre informazioni su questo investimento.

Informazioni su Rivian

Rivian sviluppa veicoli, tecnologia e servizi che ispirano le persone a uscire ed esplorare il mondo. Con un team di 750 persone, Rivian dispone di centri di sviluppo a Plymouth, Michigan; San Jose, California; Irvine, California; e Surrey, Inghilterra; oltre a un impianto di produzione di 242.000 metri quadrati a Normal, Illinois. Rivian lancerà la R1T e R1S negli Stati Uniti alla fine del 2020, con introduzione in altre aree geografiche a partire dal 2021. Rivian accetta delle prenotazioni per gli ordini delle R1T e R1S. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.rivian.com.

Related Links

http://www.rivian.com



SOURCE Rivian