Rivian anuncia rodada de investimento de US$ 700 milhões liderada pela Amazon

PLYMOUTH, Michigan, 15 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A Rivian anunciou uma rodada de investimento em ações de US$ 700 milhões liderada pela Amazon. O investimento acontece logo após o lançamento da Rivian da picape R1T e do SUV R1S totalmente elétricos no Salão do Automóvel de Los Angeles, no último mês de novembro.

Começando do zero, a Rivian desenvolveu seus veículos tendo os aventureiros no centro de cada projeto e decisão de engenharia. Os produtos lançados pela empresa, o R1T e o R1S, fornecem autonomia de mais de 640 km e proporcionam uma incomparável combinação de desempenho, capacidade e utilidade fora da estrada. Estes veículos usam a plataforma flexível tipo skateboard da empresa e serão produzidos na fábrica da Rivian em Normal, Illinois e o início das entregas para os clientes está previsto para o final de 2020.

"Este investimento é um marco importante para a Rivian e uma mudança para a mobilidade sustentável", disse RJ Scaringe, fundador e CEO da Rivian. "Além de simplesmente eliminarmos compromissos que existem acerca de desempenho, capacidade e eficiência, estamos trabalhando para promover a inovação na completa experiência dos clientes. Realizar esta visão requer os parceiros certos e estamos muito felizes por termos a Amazon conosco nesta jornada para criarmos produtos, tecnologia e experiências que redefinem as expectativas daquilo que é possível".

"Estamos inspirados pela visão da Rivian para o futuro dos transportes elétricos", disse Jeff Wilke, CEO da área de Consumidores Mundiais da Amazon. "RJ formou uma impressionante organização, com um portfólio de produtos e tecnologias correspondentes. Estamos muito satisfeitos em investir em uma empresa tão inovadora".

A Rivian continuará a ser uma empresa independente. A Amazon está liderando a rodada, a qual inclui a participação dos acionistas já existentes. Detalhes adicionais sobre este investimento não foram revelados nesta ocasião.

A Rivian está desenvolvendo veículos, tecnologia e serviços os quais inspiram as pessoas a saírem e explorarem o mundo. Com uma equipe de mais de 750 pessoas, a Rivian tem centros de desenvolvimento em Plymouth, Michigan; San Jose, Califórnia; Irvine, Califórnia e em Surrey, Inglaterra e também uma fábrica de 242.000 metros quadrados em Normal, Illinois. A Rivian lançará os modelos R1T e R1S nos Estados Unidos no final de 2020, com introdução em outros locais do mundo a partir de 2021. A Rivian está no momento aceitando pré-encomendas para seus modelos R1T e R1S. Mais informações estão disponíveis no endereço www.rivian.com.

