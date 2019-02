Rivian kondigt door Amazon geleide investeringsronde aan van $ 700 miljoen

PLYMOUTH, Michigan, 17 februari 2019 /PRNewswire/ -- Rivian heeft een door Amazon geleide ronde voor aandeleninvestering van $ 700 miljoen aangekondigd. De investering volgt op de onthulling door Rivian van de volledig elektrische R1T pick-up en de R1S SUV op de LA Auto Show in november 2018.

Beginnend met een schone lei heeft Rivian zijn voertuigen ontwikkeld samen met avonturiers die de kern vormen van elk ontwerp en elke ingenieursbeslissing. De door het bedrijf ontwikkelde producten, de R1T en de R1S, bieden een bereik van 640+ km en een ongeëvenaarde combinatie van prestatie, off-road capaciteit en nut. Deze voertuigen maken gebruik van het flexibele skateboardplatform van het bedrijf en zij zullen worden geproduceerd in de productiefabriek van Rivian in Normal, Ill. Naar verwachting zullen leveringen aan klanten eind 2020 starten.

"Deze investering is een belangrijke mijlpaal voor Rivian en de verschuiving naar duurzame mobiliteit," zei RJ Scaringe, oprichter en algemeen directeur van Rivian. "Meer dan alleen maar het wegnemen van compromissen wat betreft prestatie, capaciteit en efficiëntie, drijven wij innovaties in de hele klantervaring aan. Om deze visie waar te maken hebben wij behoefte aan de juiste partners en wij zijn verheugd dat Amazon ons zal begeleiden bij het creëren van producten, technologie en ervaringen die nieuwe verwachtingen in het leven roepen betreffende wat mogelijk is."

"Onze inspiratie is de visie van Rivian wat betreft de toekomst van elektrisch vervoer," zei Jeff Wilke, algemeen directeur Worldwide Consumer bij Amazon. "RJ heeft een indrukwekkende organisatie opgebouwd met een productportefeuille en bijhorende technologieën. Wij zijn verrukt om in deze innoverende onderneming te investeren."

Rivian blijft een onafhankelijke onderneming. Amazon leidt de ronde die op de participatie van bestaande aandeelhouders kan rekenen. Op dit moment worden geen bijkomende details over deze investering bekendgemaakt.

Over Rivian

Rivian ontwikkelt voertuigen, technologie en diensten die mensen inspireren om erop uit te gaan en de wereld te verkennen. Rivian heeft een team van meer dan 750 mensen en ontwikkelingscentra in Plymouth, Mich.; San Jose, Calif.; Irvine, Calif; en Surrey, Engeland; evenals een 242.000 vierkante meter grote productiefabriek in Normal, Ill. Rivian zal de R1T en de R1S eind 2020 in de VS lanceren en vanaf 2021 in andere geografische regio's. Rivian aanvaardt op dit moment voorbestellingen van de R1T en de R1S. Meer informatie is te vinden op www.rivian.com.

Related Links

http://www.rivian.com



SOURCE Rivian