Rivian сообщила о получении инвестиций в размере 700 млн долл. США; новый раунд финансирования возглавила компания Amazon

ПЛИМУТ (PLYMOUTH), Мичиган, 15 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Rivian сообщила о получении финансирования на сумму 700 млн долл. США от существующих и новых акционеров во главе с Аmazon. Новый инвестиционный цикл следует за презентацией двух новых электромобилей Rivian - пикапа R1T и внедорожника R1S, - состоявшейся на Автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре прошлого года.

Начиная с чистого лица, компания Rivian создает свои автомобили для истинных любителей приключений, что отражается в каждом дизайнерском и инженерном решении. Дебютные модели компании - R1T и R1S, - способны проезжать более 400 миль на одном заряде и отличаются превосходным сочетанием производительности, повышенной проходимости и функциональности. В основе этих автомобилей лежит разработанная компанией плоская платформа типа «скейтборд». Сборка новых моделей будет осуществляться на заводе Rivian в городе Нормал (штат Иллинойс). Первые поставки планируется начать в конце 2020 года.

«Эти инвестиции - важный шаг не только для Rivian, но и для глобального перехода к экологически устойчивой мобильности, - прокомментировал основатель и генеральный директор компании Эрджей Скаринж (RJ Scaringe). - Мы не просто устраняем компромиссы между производительностью, возможностями и эффективностью. Наша компания стремится внедрять инновации во всех аспектах клиентского опыта. Реализация этой концепции требует сотрудничества с правильными партнерами, и мы очень рады возможности создавать новые продукты и технологии вместе с Amazon. Уверены, что результаты этого партнерства превзойдут все самые смелые ожидания».

«Пропагандируемое Rivian видение будущего электротранспорта нас чрезвычайно вдохновляет, - рассказал генеральный директор международного потребительского департамента Amazon Джефф Уилке (Jeff Wilke). - Эрджею удалось создать весьма впечатляющую организацию с не менее впечатляющим портфелем продуктов и технологий. Мы с большой готовностью инвестируем средства в столь инновационное предприятие».

Rivian продолжит свою деятельность в качестве независимой компании. Amazon возглавила раунд финансирования с участием уже существующих акционеров. Дополнительные сведения об инвестиционном раунде в данный момент не разглашаются.

О компании Rivian

Rivian разрабатывает автомобили, технологии и сервисы, вдохновляющие людей исследовать мир. Компания со штатом из более чем 750 сотрудников располагает научно-разработческими центрами в Плимуте (Мичиган); Сан-Хосе (Калифорния); и Суррее (Великобритания), а также заводом площадью 2,6 млн кв. футов в городе Нормал (Иллинойс). Rivian планирует выпустить модели R1T и R1S на рынок США в конце 2020 года. Международная презентация новинок состоится в 2021 году. В настоящий момент компания уже принимает предзаказы на пикап R1T и внедорожник R1S. Больше информации см. на www.rivian.com .

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