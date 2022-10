Riyadh Season 2022: Unterhaltungszonen, die Vibes und Aktivitäten aus zehn Ländern bieten, U-Boot-Fahrten im größten künstlichen See der Welt

RIAD, Saudi-Arabien, 15. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Der Vorsitzende der saudischen Behörde für Unterhaltung (General Entertainment Authority, GEA), Turki Alalshikh, hat das Startdatum der Riyadh Season 2022 bekanntgegeben, die den Slogan „Beyond Imagination" trägt. Die Saison beginnt am 21. Oktober 2022 mit einer internationalen Feier.

Laut Alalshikh wird die neue Saison 15 Zonen umfassen. Das neue Boulevard World präsentiert die Kulturen vieler Länder, darunter die USA, Frankreich, Griechenland, Indien, China, Spanien, Japan, Marokko, Mexiko und Italien. Es hat auch den größten künstlichen See der Welt, wo die Besucher erstmals U-Boot-Fahrten in Riad unternehmen können. Seilbahnen werden Besucher von Boulevard World nach Boulevard Riad City transportieren, mit einer Kapazität von 3.000 Passagieren pro Stunde.

Boulevard Riad City meldet sich mit 12 neuen Restaurants und Cafés zurück. Daneben gibt es 25 arabische und internationale Theaterstücke, darunter sieben saudische Theaterstücke, neben wöchentlichen Konzerten.

Winter Wonderland kehrt mit fünf neuen Spielen und Erlebnissen zurück, während Al Murabaa acht internationale Restaurants beherbergt. RIAD Sky bietet Lounges, die in die Wolken ragen und besondere Getränke und Mahlzeiten für Besucher bieten. Via Riad stellt eine außergewöhnliche Auswahl an Restaurants und Cafés, das erste Fünf-Sterne-Hotel im Königreich und sieben Kinos bereit.

Weiterhin wird es mehrere Messen geben, darunter eine Spielzeugmesse, Workshops, Ana Arabiah („Ich bin Araber/Araberin"), Parfums, Autos, Anime und Black Hat.

In dieser Saison eröffnet der Zoo von Riad mit mehr als 1.300 Tieren von 190 Arten. Überraschungen wird es auch in Little Riyadh und The Groves geben. Für Sportfans gibt es das Fan Festival im Mrsool Park Stadium, das 20.000 Zuschauer pro Spiel fasst. Imagination Park ist ein lebhaftes Unterhaltungsziel für Gaming-Erlebnisse.

Die Saison hat Sportveranstaltungen wie Wrestling des WWE und Fußball des Riyadh Season Cup zu bieten. Der Cirque du Soleil wird 65 Tage lang internationale Shows und Feuerwerksspektakel bieten.

Es wird mehrere Freihandelszonen und Veranstaltungen in der Saison geben, wie Al-Suwaidi Garden, Qariat Zaman und Souq Al-Zel.

Die exklusive Mischung aus Spannung und Modernität in der Riyadh Season 2022 festigt die Position des Königreichs als eines der prominentesten regionalen und internationalen Unterhaltungsziele.

