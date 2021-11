Riyadh Season in Saudi-Arabien durch ein chinesisches LED-Unternehmen Unilumin beflügelt

„Blühende Bäume und silberne Blumen lassen die Nacht leuchten wie den Tag; genieße dieses erstaunliche Ereignis in dieser schlaflosen Nacht." Dieses chinesische Gedicht wird in Saudi-Arabien lebendig.

Können Sie sich vorstellen, dass sich die Hauptstadt Saudi-Arabiens in eine immersive Bühne verwandelt, die von LED-Displays mit kreativen naked-eye 3D-Inhalten umgeben ist? Ob bei Tag oder Nacht, die Stadt ist eine Welt der Beleuchtung und ein Land des Glücks mit einem endlosen Strom von Menschen, lustigen Aktivitäten und intensiver Unterhaltung geworden.

Die Festwagenparaden, die prächtig gekleideten Tänzerinnen und Tänzer, die leidenschaftlich tanzen, 2.760 Drohnen, die über dem Himmel verschiedene Formationen präsentieren, die Feuerwerkskörper, die in der Luft gezündet werden, die Streaming-UHD-Displays.

Durch die Kombination von LED-Displays und kreativen naked-eye 3D-Inhalten gelingt es der Unilumin-Gruppe, die Stadt in einen immersiven Schauplatz zu verwandeln und Riyadh Season in ein außergewöhnliches audiovisuelles Fest zu verwandeln. Dieses atemberaubende Ereignis begeistert Einheimische, Touristen und die ganze Welt.

Die Anzeigen von 7.000 m2 und die im Projekt verwendeten kreativen Inhalte werden von der Unilumin-Gruppe bereitgestellt.

Es ist ein anspruchsvolles Projekt, das unter Zeitdruck steht. Während die einzigartigen klimatischen Bedingungen Saudi-Arabiens berücksichtigt werden mussten, sollte das Gesamtdesign einschließlich der kreativen naked-eye 3D-Inhalte die Essenz der arabischen Kultur hervorheben.

Um ein bemerkenswertes Unterhaltungsereignis zu präsentieren, hat die Unilumin-Gruppe, wie von der General Entertainment Authority in Saudi-Arabien geplant, ihre technischen Stärken voll ausgespielt und auf Perfektion gesetzt. Das Projekt wurde innerhalb von 60 Tagen abgeschlossen, von den geschäftlichen Verhandlungen, der Fertigstellung des Plans für die visuellen Effekte, der Fehlerbehebung bei der Installation und der Produktion kreativer Inhalte bis zur Verbesserung der Bühneneffekte. Alle Bildschirme wurden erfolgreich beleuchtet, einschließlich eines ultragroßen, kugelförmigen Bildschirms mit einem Durchmesser von 8 m, der schwierig zu entwerfen und zu installieren war.

Riyadh Season ist die größte Unterhaltungsveranstaltung in der Geschichte Saudi-Arabiens und Teil der Maßnahmen zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Vielfalt. Die erste Riyadh Season im Jahr 2019 dauerte drei Monate und hat die Wirtschaft in bemerkenswerter Weise angekurbelt. Zur Belebung des Gastgewerbes sollen in der diesjährigen Riyadh Season 11,5 Millionen Touristen, darunter 500.000 internationale Touristen, erwartet werden.

Hervorragende technische Fähigkeiten und eine professionelle Einstellung lassen diese Riyadh Season glänzen und machen die Unilumin-Gruppe in Übersee bekannt.

