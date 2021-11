Riyadh Season na Arábia Saudita iluminada por uma empresa chinesa de LED - Unilumin

Você pode imaginar a capital da Arábia Saudita transformando-se em um palco imersivo cercado por telas de LED com conteúdo criativo 3D a olho nu? Seja de dia ou à noite, a cidade se tornou um mundo de iluminação e uma terra de felicidade com uma infinita onda de pessoas, atividades divertidas e diversão imersiva.

Os desfiles de carros alegóricos, os dançarinos elegantemente vestidos dançando apaixonadamente, 2.760 drones apresentando diferentes formações no alto, os fogos de artifício dispararam no ar, a exibição de UHD em streaming.

Por meio de uma combinação de telas de LED e conteúdo criativo de 3D a olho nu, o Unilumin Group transforma a cidade com sucesso em um local imersivo e a temporada de Riad em uma extraordinária festa audiovisual. Este evento de tirar o fôlego impressionou os moradores, os turistas e o mundo.

Os mostruários de 7.000㎡ e conteúdo criativo utilizados no projeto são fornecidos pelo Unilumin Group.

É um projeto desafiador pressionado pelo tempo. Embora as condições climáticas únicas da Arábia Saudita exigissem consideração, espera-se que o design geral, incluindo conteúdo criativo de 3D a olho nu, destaque a essência da cultura árabe.

Para apresentar um evento de entretenimento notável, o Unilumin Group, conforme planejado pela autoridade de entretenimento geral na Arábia Saudita, deu plena importância a seus pontos fortes técnicos e buscou a perfeição. O projeto foi concluído em 60 dias, desde a negociação comercial, finalização do plano de efeito visual, depuração da instalação e produção de conteúdo criativo até a melhoria do efeito no palco. Todos os displays foram iluminados com sucesso, incluindo uma tela esférica ultragrande com um diâmetro de 8M de difícil projeto e instalação.

A Riyadh Season é o maior evento de entretenimento da história da Arábia Saudita e parte de suas medidas para promover a diversidade econômica e social. A primeira Riyadh Season em 2019 durou três meses, conduzindo notavelmente a economia. Para a recuperação dos setores relacionados à hospitalidade, a Riyadh Season este ano pretende receber 11,5 milhões de turistas, incluindo 500 mil turistas internacionais.

Uma excelente força técnica e atitude profissional fazem esta Riyadh Season se destacar e o Unilumin Group ser conhecido no exterior.

Contato:

Estella

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1689708/40____1.jpg

FONTE Unilumin Group., Ltd.

Related Links

www.unilumin.cn



SOURCE Unilumin Group., Ltd.