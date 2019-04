RLDatix beruft Jeff Surges zum CEO

Surges bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Bereich Healthcare IT mit, wird die andauernde Zusammenlegung von RL Solutions Inc. und Datix Inc. vorantreiben und die strategische Ausrichtung und das Wachstum von RLDatix gestalten

TORONTO, CHICAGO und LONDON, 30. April 2019 /PRNewswire/ -- RLDatix, ein führender Anbieter von Lösungen für Patientensicherheit, Qualitätsverbesserung und Schadensminderung in der Gesundheitsversorgung, hat heute die Ernennung von Jeff Surges zum CEO mit sofortiger Wirkung bekanntgegeben. Der bisherige CEO Seyed Mortazavi hat nach seiner Ankündigung, sich beruflich verändern zu wollen, in den vergangenen Monaten in enger Abstimmung mit dem Vorstand nach einem Nachfolger gesucht. Mortazavi hat Surges sorgfältig eingearbeitet, um eine nahtlose Weiterführung wichtiger Initiativen zu gewährleisten.

Surges bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung als Manager von wachstumsstarken Technologieunternehmen im Bereich Healthcare IT mit zu RLDatix. Surges war Mitgründer eines erfolgreichen Softwareanbieters für Pflegemanagement und Entlassplanung im Krankenhaus, diente als CEO eines wachstumsstarken börsennotierten Unternehmens und betätigte sich als Unternehmer/Investor im aufstrebenden Wellness- & Analytikgeschäft. Zuletzt war er CEO von Connecture, ein börsennotiertes Unternehmen für Versicherungsanmeldung, dass er während seiner Zeit von der Börse nahm.

„Ich bin stolz darauf, diese globale Organisation in ihrer nächsten Erfolgsphase zu führen", sagte Jeff Surges, CEO von RLDatix. „Mit dem soliden Fundament, das Seyed und das Leitungsteam von RLDatix gelegt haben, können wir in diesem wachsenden und besonders wichtigen Bereich des Healthcare-Ökosystems wirklich etwas bewegen. Die Sicherheit des Patienten ist eine globale Herausforderung und für RLDatix ein grundlegendes Menschenrecht. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Mitarbeitern, um aussagekräftige Einblicke, Innovationsarbeit und in der Hauptsache mehr Patientensicherheit zu liefern."

„Mit seiner breiten Erfahrung als erfolgreicher CEO hat Jeff unsere Anleger und den Vorstand überzeugt. Damit fügt er sich perfekt in die grundlegenden Aspekte von RLDatix und seine strategischen Ziele ein", sagte Naveen Wadhera, Geschäftsführer von TA Associates. „Der Vorstand ist zuversichtlich, dass Jeff der richtige Chef ist, um an die konsistente und erfolgreiche Arbeit von Seyed anzuknüpfen und zugleich eine ambitionierte Vision der Wertschöpfung und des zukünftigen Wachstums zu verfolgen."

„Mit Jeff haben wir eine Führungspersönlichkeit mit der richtigen Mischung aus Erfahrung und Expertise gefunden, um RLDatix in dieser spannenden Wachstumsphase zu navigieren", sagte Vivek Kumar im Namen von Five Arrows Principal Investments/Five Arrows Capital Partners. „Wir bedanken uns bei Seyed für seine erfolgreiche Arbeit in den vergangenen dreieinhalb Jahren. Er hat den Erfolg des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet und ein strategisches Fundament gelegt, auf dem wir bei der weiteren Expansion in neue geografische und benachbarte Märkte aufbauen können."

Informationen zu RLDatix

RLDatix leistet maßgebliche Innovationsarbeit im Bereich Patientensicherheit. Mit den Stärken von RL Solutions und Datix stützt sich das Unternehmen auf drei Jahrzehnte an internationaler Expertise mit dem Ziel, die Gesundheitsversorgung sicherer zu machen. RLDatix ist das weltgrößte Softwareunternehmen, das sich ausschließlich der Patientensicherheit widmet. Es betreut mehr als 3.000 Kunden in 19 Ländern rund um die Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.rldatix.com.

