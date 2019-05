RLDatix nomme Jeff Surges comme PDG

Cadre dirigeant dans le domaine des technologies de l'information pour la santé pendant plus de 20 ans, Jeff Surges dirigera la fusion en cours entre RL Solutions Inc. et Datix Ltd. et définira la direction et la croissance stratégiques pour le développement de RLDatix à l'avenir

TORONTO, CHICAGO et LONDRES, 1 May 2019 /PRNewswire/ -- RLDatix, fournisseur de premier plan de solutions favorisant la sécurité des patients, l'amélioration de la qualité et la réduction des risques dans le secteur de la santé, a annoncé aujourd'hui que Jeff Surges avait été nommé PDG, avec effet immédiat. Seyed Mortazavi, ancien PDG, a travaillé en étroite collaboration avec le conseil d'administration ces derniers mois pour trouver un successeur après avoir annoncé son souhait de suivre une nouvelle voie. Il épaulera Jeff Surges avec soin pendant un certain temps afin de garantir une transition harmonieuse pour les principales mesures.

Jeff Surges apporte à RLDatix plus de 20 ans d'expérience dans la gestion d'entreprises technologiques dynamiques œuvrant dans le secteur des technologies de l'information pour la santé. Au cours de sa carrière, Jeff Surges a été co-fondateur d'une société prospère dans le secteur des logiciels de gestion des soins et de planification des sorties en milieu hospitalier, PDG d'une entreprise publique à forte croissance ainsi qu'entrepreneur et investisseur dans les espaces émergents du bien-être et de l'analyse. Plus récemment, il a occupé le poste de PDG de Connecture, une entreprise publique du secteur des souscriptions aux assurances qu'il a privatisée durant son mandat.

« C'est pour moi un honneur de mener cette organisation mondiale vers sa prochaine étape », a déclaré Jeff Surges, PDG de RLDatix. « Sur la base des fondations solides établies par Seyed et l'équipe de direction de RLDatix, nous avons la possibilité de réellement changer les choses dans une branche émergente et essentielle de l'écosystème des soins de santé. La sécurité des patients représente un défi d'ordre mondial et RLDatix est fermement convaincu qu'il s'agit d'un droit humain fondamental. J'ai hâte de collaborer avec nos clients et nos collaborateurs pour développer des idées exceptionnelles, favoriser l'innovation et, plus important, améliorer la sécurité des soins. »

« L'expérience de Jeff en tant que PDG performant et ses diverses compétences acquises au cours de sa carrière ont particulièrement intéressé nos investisseurs et notre conseil d'administration, car elles correspondent exactement aux aspects fondateurs de RLDatix et à ses objectifs stratégiques », a indiqué Naveen Wadhera, directeur général de TA Associates. « Le conseil d'administration est certain que Jeff est le responsable qu'il nous faut pour travailler à partir des résultats solides et cohérents de Seyed tout en mettant en œuvre une vision ambitieuse de création de valeur et de croissance à l'avenir. »

« En tant que responsable, Jeff possède le bon dosage d'expérience et d'expertise pour guider RLDatix tout au long de cette étape passionnante de sa croissance », a commenté Vivek Kumar, au nom de Five Arrows Principal Investments / Five Arrows Capital Partners. « Nous souhaitons également vivement remercier Seyed pour son travail fructueux durant ces trois dernières années et demi. Sous sa houlette, l'entreprise a connu un immense succès et le cadre stratégique qu'il a mis en place nous mènera sur la bonne voie tandis que nous poursuivrons notre expansion sur de nouveaux marchés géographiques et adjacents. »

À propos de RLDatix

RLDatix est un moteur d'innovation dans le domaine de la sécurité des patients. Tirant parti du meilleur de RL Solutions et de Datix, l'entreprise s'appuie sur plus de trente ans d'expertise mondiale consacrée à l'amélioration de la sécurité des soins de santé. Avec plus de 3000 clients dans 19 pays du monde, RLDatix est la plus grande société de logiciels se concentrant exclusivement sur la sécurité des patients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.rldatix.com .

Contact média :

Mike Etzinger

Vice-président Marketing

RLDatix

metzinger@rlsolutions.com

617-913-3241

Related Links

http://www.rldatix.com



SOURCE RLDatix