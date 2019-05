RLDatix va acquérir iContracts

L'acquisition renforce la mission de RLDatix et catalyse son entrée dans l'espace plus large de la gouvernance, gestion des risques et conformité (GRC)

TORONTO, CHICAGO et LONDRES, 14 mai 2019 /PRNewswire/ -- RLDatix, fournisseur de premier plan de solutions favorisant la sécurité des patients, l'amélioration de la qualité et la réduction des dommages dans les soins de santé a annoncé aujourd'hui sa conclusion d'un accord définitif en vue de l'achat d'iContracts. iContracts représente une suite polyvalente pionnière de l'administration de contrats, de politiques et de recettes grâce à des solutions basées sur le nuage aidant les organisations des services de santé à gérer les risques et la conformité, et les organisations des sciences de la vie à trouver leur chemin au milieu des processus complexes de gestion des recettes.

Une telle acquisition réunit les richesses de la plateforme RLDatix pour la sécurité des patients et les capacités de hors pair d'iContracts pour ce qui est de la gestion de politiques. Elles vont pour la première fois permettre aux institutions d'entrer en action sur les causes profondes d'incidents en mettant en œuvre des politiques et des procédures dynamiques de par leur nature.

« Nous sommes enthousiastes à la perspective de joindre nos forces et celles d'iContract, » a commenté Jeff Surges, PDG de RLDatix. « iContracts est depuis toujours à l'avant-scène de la gestion des contrats, des politiques et des recettes, et ses produits se distinguent en tête du lot lorsqu'il s'agit de capacités et de retour sur investissement. L'intégration de ses offres nous permettra d'affronter un plus large éventail de défis rencontrés par nos clients et contribuera à matérialiser notre mission consistant à devenir un prestataire de solutions mondiales dans l'espace gouvernance, gestion des risques et conformité. »

« La fierté d'iContracts a toujours été de pouvoir édifier des outils faciles à utiliser, modulables et novateurs afin d'apporter de la valeur à notre clientèle, » a ajouté Leigh Powell, PDG d'iContracts. « À l'heure où nous entamons un nouveau chapitre, je se saurais trop exprimer ma reconnaissance à toute l'équipe d'iContracts pour ses accomplissements au fil des années. J'ai la conviction qu'avec RLDatix nous allons constituer ensemble une force motrice vers des services de santé plus sûrs et plus efficaces autour du globe. »

Outre ce lien riche en enseignements allant des analyses profondes des causes liées à la sécurité des patients jusqu'aux politiques dynamiques, la gestion des contrats et des recettes par iContract élargit la portée de RLDatix dans l'espace GRC, et entraîne plus loin la mission mondiale de la Société consistant à fournir des plateformes pilotant l'amélioration et l'efficacité dans les soins de santé.

RLDatix est contrôlée de façon conjointe par Five Arrows Principal Investments / Five Arrows Capital Partners et TA Associates, et dans le cadre de la transaction, Susquehanna Growth Equity devient actionnaire dans ce regroupement d'entreprises. L'équipe de gestion d'iContracts avec son PDG Leigh Powell par ailleurs restera intacte.

Cette transaction reste soumise aux approbations finales, celles-ci devant être finalisées au cours des prochaines semaines. Harris Williams a servi de conseiller financier exclusif pour iContracts.

À propos d'iContracts

Le but d'iContracts est simple : fournir pour gérer les contrats, les politiques et le cycle des recettes des solutions qui soient meilleures, plus rapides, plus faciles et moins chères à mettre en œuvre. Nos solutions sont de classe entreprise et peuvent être rapidement et facilement intégrées dans n'importe quel système, disponible sur le marché ou sur mesure, afin de répondre exactement aux exigences d'une société sans passer par la cohorte de consultants et la myriade de frais associés à d'autres produits et prestataires. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.icontracts.com .

À propos de RLDatix

RLDatix est une force motrice de l'innovation dans la sécurité du patient. En mettant en commun les forces de RL Solutions et de Datix, la Société met à profit plus de trois décennies d'expertise mondiale vouée à rendre les soins de santé plus sûrs. Avec plus de 3000 clients dans 19 pays autour du globe, RLDatix constitue la plus grande société mondiale de logiciels se consacrant exclusivement à la sécurité du patient. Pour en savoir plus, visitez www.rldatix.com .

