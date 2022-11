RLWC2021 abgeschlossen: CoinEx ist Zeuge großer Momente als exklusiver Partner der Kryptowährungshandelsplattform

HONGKONG, 29. November 2022 /PRNewswire/ -- Laut offizieller Mitteilung ist der Rugby League World Cup 2021 (RLWC2021) am 19. November 2022 erfolgreich zu Ende gegangen. In den vergangenen Monaten hat dieses Spitzenereignis den weltweiten Rugby-Fans viele brillante Momente beschert. In der Zwischenzeit hat CoinEx, der exklusive Kryptowährungshandelspartner der RLWC2021, auch alle großen Momente der Athleten während des Turniers miterlebt.

CoinEx Applauds Every Willing Heart

England wurde am 18. November 2022 mit einem 28:24-Sieg über Frankreich Weltmeister der Rollstuhl-Rugby-Liga. Am nächsten Tag holte sich Australien den Rugby-League-Weltmeistertitel nach einem 30:10-Sieg über Samoa im Finale der Männer. Es ist erwähnenswert, dass Australien den Rugby League World Cup der Männer bei den letzten 12 RLWC 11 Mal gewonnen hat.

Im Finale der Frauen, das am selben Tag stattfand, sicherte sich Australien mit einem überwältigenden 54:4-Sieg über Neuseeland den dritten Rugby-League-Weltmeistertitel in Folge. Australien dominierte beim RLWC2021 sowohl das Finale der Männer als auch das der Frauen und setzte damit einen perfekten Schlusspunkt unter das diesjährige Turnier.

Bevor der RLWC2021 begann, kündigte CoinEx an, dass es der exklusive Partner für die Kryptowährungshandelsplattform des globalen Events sein würde, um Sponsoring zu bieten, alle Sportler anzufeuern und ihren Ruhm auf dem Rugbyfeld mitzuerleben.

CoinEx ist eine weltbekannte Kryptobörse, die sich mit benutzerfreundlichen Produkten, schneller und stabiler Leistung und reibungslosen Handelserfahrungen große Anerkennung bei den Nutzern erworben hat. CoinEx stellt die Nutzer in den Mittelpunkt und möchte den Krypto-Handel vereinfachen und Dienstleistungen in mehreren Sprachen anbieten, um allen Nutzern den Zugang zur Krypto-Welt zu ermöglichen.

CoinEx ist in 15 Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Spanisch, Französisch und Portugiesisch, und bietet nun eine vielseitige Produktfamilie an, die den Fiat-Handel, den Spot-Handel, den Futures-Handel, den Margin-Handel, AMM und Finanzdienstleistungen abdeckt. Von den benutzerfreundlichen, sicheren und zuverlässigen Krypto-Handelsdiensten profitieren über drei Millionen Nutzer in mehr als 200 Ländern und Regionen. Darüber hinaus bietet die Börse auch Handelsbereiche für BTC, BCH und Stablecoins sowie mehr als 600 erstklassige, innovative Kryptos, die Krypto-Nutzern mehr Handelsmöglichkeiten bieten.

Während des RLWC2021 feuerte CoinEx die Sportler gemeinsam mit Fans aus der ganzen Welt an. Gemeinsam erlebte die Welt, wie die Sportler keine Mühen scheuten, um ihre Ziele zu erreichen, indem sie Sportgeist „Beyond Limits" (über die Grenzen hinaus) zeigten. CoinEx befürwortet die Ansicht, dass „jeder in der Blockchain-Welt gleich ist", was den Geist der Fairness und Gleichheit sowie das Engagement für neue Errungenschaften widerspiegelt, wofür sich auch Sportveranstaltungen generell einsetzen.

Obwohl der RLWC2021 abgeschlossen ist, wird der Geist der Gleichheit und Fairness, für den CoinEx und die Sportveranstaltungen gemeinsam eintreten, weiterhin bestehen bleiben. In Zukunft wird die Börse ihre Dienstleistungen für die Nutzer weiter verbessern und den globalen Nutzern einfach zu bedienende Krypto-Produkte sowie bequeme und schnelle Handelserfahrungen bieten. CoinEx wird sein Versprechen halten, globalen Nutzern einen gleichberechtigten, fairen und uneingeschränkten Zugang zu Kryptoprodukten und Kryptoinvestitionen zu bieten.

