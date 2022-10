RLX publie son rapport annuel sur la responsabilité sociale des entreprises, soulignant les progrès réalisés avec le programme Pods Reborn et le plan de neutralité carbone

BEIJING, 14 octobre 2022 /PRNewswire/ -- RLX Technology (NYSE: RLX), connue pour ses produits de cigarettes électroniques de marque RELX, a récemment publié son rapport annuel sur la responsabilité sociale des entreprises intitulé Envisaging a Better Future. L'entreprise y souligne ses efforts en matière de responsabilité du marché, d'investissement dans la recherche et le développement, de protection de l'environnement, du développement de la carrière des employés et de la gouvernance d'entreprise.

Selon le rapport, RLX a accru ses investissements dans la qualité des produits et la science du vapotage. Depuis sa création, RLX a investi 800 millions de RMB dans la recherche et le développement. RLX a établi sa matrice de laboratoire, qui se compose de huit laboratoires aux objectifs différents, et a développé une chaîne de recherche scientifique « 1+4 » couvrant la qualité des produits, la recherche physiochimique, la recherche toxicologique, l'évaluation d'impact à long terme et la recherche clinique.

En mars 2021, RLX a lancé en Chine le premier projet de recherche clinique sur les cigarettes électroniques. En février 2022, RLX a lancé en Chine la première étude clinique sur l'innocuité des cigarettes électroniques. Les deux projets ont été inscrits au Registre chinois des essais cliniques. Diverses recherches menées par RLX et des établissements de recherche renommés ont été publiées dans des revues universitaires de premier plan comme Ecotoxicology and Environmental Safety et le Chinese Journal of Drug Abuse Prevention and Treatment.

En juin 2022, RLX a déposé plus de 610 demandes de brevet dans le monde, couvrant la conception des dispositifs de vapotage, la formule e-liquide, le contrôle électrique, les dispositifs intelligents et le contenu publié.

La protection de l'environnement est un autre point fort du rapport sur la responsabilité sociale des entreprises de RLX. En septembre 2021, RLX a lancé le programme de recyclage Pods Reborn avec la China Siyuan Foundation for Poverty Alleviation. En juin 2022, le programme avait été mis en œuvre dans 188 villes de Chine et plus de 16 000 magasins avaient été équipés d'un bac de recyclage de pods usagés.

Dans le cadre du projet de préservation du tigre et du léopard de l'Amour que RLX a lancé en 2020, en collaboration avec la China Green Foundation, RLX a planté un total de 20 hectares d'éco-champs dans le village de Zhen'anling, ville de Hunchun, province de Jilin, pour s'assurer que le tigre et le léopard de l'Amour bénéficient d'apports alimentaires suffisants. RLX a également mis sur pied une équipe de patrouille pour retirer régulièrement les pinces et les pièges dans les bois, tout en suivant les données des animaux sauvages. À la fin de 2021, l'équipe de patrouille technique RLX avait couvert une distance totale de 12 600 km.

En avril 2022, RLX a également lancé son projet de réduction nette des émissions de carbone, « Aim for Zero », qui vise à atteindre la neutralité carbone dans ses activités directes d'ici 2033 et tout au long de la chaîne de valeur d'ici 2050.

Dans le cadre du projet Aim for Zero, RLX prendra huit initiatives majeures, à savoir : la réduction du plastique, la réduction des déchets, la promotion du programme Pods Reborn, l'établissement d'un mécanisme de partenariat de chaîne d'approvisionnement écologique, la réduction de l'empreinte carbone des produits et l'introduction de produits zéro carbone, la création d'une usine zéro carbone et d'un magasin écologique, et la réduction de l'empreinte carbone au bureau et pendant les voyages d'affaires.

En ce qui concerne la responsabilité de RLX sur le marché, le rapport indique qu'à la fin de 2021, RLX avait ouvert plus de 24 000 magasins dans plus de 300 villes, créant ainsi environ 370 000 emplois dans toute la chaîne de l'industrie.

« En plus de quatre ans d'entrepreneuriat, l'une des choses pour laquelle nous éprouvons une immense fierté et aucun regret est notre engagement à assumer notre responsabilité sociale. RLX Tech considère la responsabilité sociale comme l'un de ses principaux avantages concurrentiels. C'est également notre devoir en tant qu'entreprise citoyenne », a déclaré Kate Wang, fondatrice et PDG de RLX Tech.

Le rapport complet est disponible à l'adresse https://oss-static.relxtech.com/relxapi/app/filedata/2022-10-13/%E9%9B%BE%E8%8A%AF%E7%A7%91%E6%8A%80%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%B4%A3%E4%BB%BB%E6%8A%A5%E5%91%8A2021-2022-EN.pdf

