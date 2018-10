RoadPixel, l'expert en technologie LAPI, rejoint le groupe des spécialistes de l'analyse vidéo Vaxtor

WELWYN GARDEN CITY, Angleterre, October 23, 2018 /PRNewswire/ --

Vaxtor Technologies a fait l'acquisition de RoadPixel et transfère son siège social international de l'Espagne au Royaume-Uni. Regroupées sous le nom Vaxtor Recognition Technologies Ltd, les sociétés de la famille Vaxtor aux États-Unis, à Singapour et en Espagne continueront de desservir leur territoire respectif.

Frank Thomson, PDG de RoadPixel, déclare : « Ce regroupement avec Vaxtor fera de nous un acteur très important du marché LAPI par l'association de la technologie photographique avancée de RoadPixel et du logiciel de reconnaissance hors pair de Vaxtor. Nous travaillons depuis quelque temps en étroite collaboration avec Juan Vercher et son équipe de talent. Nous sommes totalement complémentaires et les cultures de nos sociétés s'accordent déjà parfaitement. Nous proposerons non seulement des technologies de premier plan, mais nos employés formeront ensemble l'équipe la plus expérimentée et la plus compétente du marché LAPI. »

Juan Vercher, PDG de Vaxtor Technologies ajoute : « C'est un véritable honneur pour moi de diriger Vaxtor Recognition Technologies et d'intégrer des experts reconnus du secteur LAPI, comme Frank Thomson, Lawson Noble et toute leur équipe. La relation avec nos partenaires technologiques et nos clients actuels s'en trouvera améliorée et renforcée. Nous pourrons créer la nouvelle génération de produits disruptifs grâce à l'accroissement de nos compétences. La relation et la qualité du service que nous offrons à nos clients et à nos partenaires resteront au centre de nos valeurs. »

Les marchés stratégiques des sociétés réunies sont la sécurité, les parkings, la circulation, la sûreté des villes et les infrastructures de grande envergure. Ces marchés constituent des utilisateurs clés des produits d'analyse vidéo du Groupe, notamment la reconnaissance de plaque minéralogique (RPM/LIPA/RAPM), USDOT et la reconnaissance de numéro de wagon et de code conteneur, utilisés par les trois plus grands ports des États-Unis.