Roadshow der 3. CIIE in Frankreich

MARSEILLE, Frankreich, 17. Januar 2020 /PRNewswire/ -- Die Roadshow der dritten China International Import Expo (CIIE), die am 14. Januar in Marseille, Frankreich, stattfand, zog fast 120 Teilnehmer von Regierungsbehörden, Wirtschafts- und Handelseinrichtungen sowie Unternehmen des Landes an. Der französische Luxusgigant Kering und die Weinkellerei Maison Bouey aus Bordeaux unterzeichneten bei dem Treffen Verträge über ihre Teilnahme an der dritten CIIE und wurden damit die ersten französischen Aussteller der Expo.