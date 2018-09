ROBB REPORT BRASIL traz edição especial Best of the Best

Outro destaque desta edição é um ensaio do renomado fotógrafo João Farkas, que mostra a beleza de um Brasil pouco conhecido em imagens feitas na Amazônia, em Trancoso e no Pantanal. "O Pantanal é um trabalho infinito. Eu passaria o resto da vida fotografando este lugar", declara esse paulistano, que já foi poeta. "Existe um excesso de imagens. Quando fotografo não vou em busca do perfeito, mas de uma realidade não vista", conta Farkas, que irá expor essas fotos no início de 2019, em Londres e New Orleans.

A ROBB REPORT BRASIL também elencou alguns restaurantes, entre eles o "A Casa do Porco", do chef Jefferson Rueda, localizado no Centro de São Paulo, que mescla o melhor da comida caipira com toques requintados num ambiente descontraído e aconchegante. Já o Maní, comandado por Helena Rizzo, é a tradução da alma da culinária brasileira; enquanto o Tuju, localizado no coração da Vila Madalena, aposta na gastronomia contemporânea, com influências de diversas culinárias como a japonesa, a italiana, a judaica e outras de várias partes do Brasil. Tudo sob o olhar atento do chef Ivan Ralston.

O leitor ainda poderá conferir os melhores vinhos e destilados – whisky e gim–, novos e elegantes conceitos de arquitetura e o supercarro Bugatti Chiron, que custa a partir de US$ 3 milhões. O que há de mais luxuoso em relógios masculinos e femininos também é destaque, como os modelos Lady Arpels Planetarium e o Chanel Boyfriend Caliber 3. E, no mundo da moda, algumas peças da mineira Juliana Vasconcellos, que prepara sua primeira coleção de roupas.

Sobre a Doria Editora

A Doria Editora publica revistas de negócios e de lifestyle voltadas para um público qualificado. Entre os títulos estão publicações segmentadas direcionadas a empresários e o público classe A: Fórum & Negócios, LIDE The Best of Brazil, Meeting & Negócios, Líderes do Brasil, Oscar, além da revista LIDE, uma publicação mensal. A mais nova ROBB REPORT BRASIL abrange o público triple A.

Contato: Alan Cruz - Tel: 11 3039-6067 - alancruz@grupodoria.com.br

FONTE Doria Editora

