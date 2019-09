Robb Report Day promove experiências exclusivas no lançamento da Best of the Best 2019

SÃO PAULO, 16 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A 2ª edição do Robb Report Day, na Fazenda Boa Vista, no dia 21 de setembro, promoverá uma tarde de experiências exclusivas para as personalidades convidadas. O evento marca o lançamento da edição 2019 da Robb Report Best of the Best, publicação da Doria Editora, que traz o ranking do que há de melhor no mundo desde carros, barcos, viagens, e muito mais.

A ambientação será criada pela design de interiores Jóia Bergamo, e todo o mobiliário dos espaços está a cargo da Dunelli, que proporcionará conforto, design diferenciado e beleza, característicos da marca.

Sensações

O Robb Report Day será palco de experiências sensoriais com o relaxamento proporcionado pelo SPA Beauté La Mer, com massagem exclusiva para as mãos e exposição das linhas premium de seus produtos. Assim como a Jo Malone, que levará ao evento a filosofia da harmonização de fragrâncias.

Emoções

Terrenos off-road e adrenalina farão parte do circuito exclusive MiniTerrapod da Land Rover, que também apresentará uma exposição de carros Land Rover e Jaguar, com destaque para o modelo Jaguar XE Sedan 2020, que poderá ser conferido pela primeira vez no Brasil.

Olhares

As esculturas da artista plástica Bia Doria farão parte de uma exposição de arte contemporânea sustentável. Já a Frattina promoverá uma experiência envolvendo fotografias, TAG Heuer e joias. E Flávia Junqueira prepara uma instalação especial no evento.

Paladares

A Sapore criará um menu especial para o brunch do Robb Report Day. Para harmonizar, o Bar Black Princess oferecerá oito rótulos premium de cervejas artesanais e a McCain marcará presença com uma estação especial com diversas combinações de ingredientes com batata.

Durante toda a tarde, a bike da JHSF entregará água e sorvete. Maquetes da empresa também mostrarão ao público os lançamentos da marca. A Ravin também participa do evento com vinhos tinto e branco.

Coroando a experiência gastronômica, a Caruso levará uma gama de produtos para homens e mulheres degustarem durante o evento, desde charutos mais tradicionais até os mais suaves, tudo acompanhado de uísque ou vinho.

Diversão

A Estrela vai preparar, especialmente para a data, brinquedos que divertem gerações, como autoramas, pogobol e o famoso Gênius gigante, que promete agradar crianças e também os adultos.

Sunset com Simoninha

Encerrando a tarde de experiências, o pôr do sol será embalado pelo som de Simoninha, que preparou um show exclusivo para os convidados.

O Robb Report Day tem patrocínio de BLACK PRINCESS, BRADESCO PRIVATE BANK, JAGUAR LAND ROVER, JHSF e SAPORE. O evento conta ainda com apoio de DUNELLI, LA MER, JO MALONE, JOIA BERGAMO, RAVIN e GOCIL, e participação de APOTHEK BAR, FRATTINA, TAG HEUER, CARUSO, ESTRELA e MCCAIN. A PR NEWSWIRE é media partner e AGÊNCIA VIVA, CASA FORTALEZA, GISELE NAJJAR COMUNICAÇÃO, GRUPO SÃO FRANCISCO, MARCIA POLTI, UPS, PENNO FLORES, QUALATEX, STAR HOME, TRUCKVAN e ZANARDO PAISAGISMO são fornecedores oficiais.

FONTE Doria Editora

