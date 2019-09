Robb Report Day recebe personalidades para lançamento da edição da Best of the Best 2019

Nomes como a primeira-dama, Bia Doria, que montou uma exposição de suas obras no local, e seu filho, João Doria Neto, a chef Mariana Fonseca, Elisa Stecca, Luciana Pignatari, Ronaldo Von, Thomaz Saavedra passaram pelo evento, que contou com ambientação da design de interiores Jóia Bergamo e todo o mobiliário dos espaços está a cargo da Dunelli , que proporcionará conforto, design diferenciado e beleza, característicos da marca.

O evento contou com o SPA Beauté La Mer, com massagem exclusiva para as mãos e exposição das linhas premium de seus produtos, e a Jo Malone que apresentou sua filosofia da harmonização de fragrâncias.

Para os mais animados, a Land Rover promoveu o circuito MiniTerrapod e criou uma exposição de carros da marca e da Jaguar, incluindo o XE Sedan 2020, que teve sua primeira aparição no Brasil. A Frattina marcou presença ao lado da TAG Heuer e a artista Flávia Junqueira criou uma de suas famosas instalações.

Como a gastronomia é uma das almas do evento, a Sapore montou um brunch especial, que pode ser acompanhado pelas cervejas artesanais do Bar Black Princess e das batatas da McCain e dos sorvetes distribuídos pela JHSF, que também entregou água e expôs suas maquetes dos lançamentos da marca. Por fim, a Ravin harmonizou tudo com vinhos tinto e branco e a Caruso ofereceu degustação de charutos a todos os homens e mulheres.

As crianças não ficaram de fora da festa e contaram com um espaço montado pela Estrela, com monitores e jogos clássicos. Já os adultos, contaram com um Sunset com Simoninha, embalado por sucessos como Sá Marina e País Tropical.

O Robb Report Day contou com patrocínio de BLACK PRINCESS, BRADESCO PRIVATE BANK, JAGUAR LAND ROVER, JHSF e SAPORE. O evento teve ainda apoio de DUNELLI, LA MER, JO MALONE, JOIA BERGAMO, RAVIN e GOCIL, e participação de APOTHEK COCKTAIL & CO., FRATTINA, G.H.MUMM, JOHNNY WALKER, TAG HEUER, CARUSO, ESTRELA e MCCAIN. A PR NEWSWIRE foi media partner e AGÊNCIA VIVA, CASA FORTALEZA, GISELE NAJJAR COMUNICAÇÃO, GRUPO SÃO FRANCISCO, MARCIA POLTI, UPS, PENNO FLORES, QUALATEX, STAR HOME, TRUCKVAN e ZANARDO PAISAGISMO foram fornecedores oficiais.

CONTATO: Alan Cruz – 55 (11) 3093-6011 / alancruz@grupodoria.com.br

