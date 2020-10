Roberto Carlos est devenu l'ambassadeur Mondial du «Football pour l'amitié»

En 2019, Carlos s'est entretenu personnellement avec les participants et les entraîneurs des équipes d'enfants, a remis la coupe aux jeunes vainqueurs de la Coupe du monde de « Football pour l'amitié» et a participé aux événements clés du programme, qui ont eu lieu dans le cadre de la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA à Madrid.

Cette année, Roberto Carlos, en tant qu'ambassadeur Mondial du programme, aux côtés des jeunes participants, promeut les valeurs du «Football pour l'amitié» dans le monde entier.

"Le football pour l'amitié» est un projet unique qui donne des chances égales à tous les enfants du monde, il rassemble chaque année des garçons et des filles dans ce tournoi international, enseigne à communiquer avec des pairs de différents pays et donne non seulement beaucoup d'émotions positives, mais aussi des perspectives d'un bel avenir ", Note Roberto Carlos.

La nouvelle plate-forme éducative internationale en ligne « Football pour l'amitié » comprendra un camp de l'Amitié, un centre de presse pour enfants, un forum pour les entraîneurs d'équipes d'enfants du monde entier et un jeu mobile multijoueur F4F World, offrant aux participants la possibilité de participer à tous les événements traditionnels de la finale de la saison « Football pour l'amitié » 2020 et d'acquérir une expérience précieuse. L'événement clé sera le championnat mondial en ligne de « Football pour l'amitié ».



Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1309257/Roberto_Carlos_F4F_Global_Ambassador.jpg

