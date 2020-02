Roberto Grasso - nouvel administrateur délégué de Kimbo S.p.A.

Grasso, qui a eu des pouvoirs étendus dans la gestion de l'entreprise, pourra contribuer au programme d'accélération du développement de Kimbo en Italie et à l'étranger. En effet, c'est essentiellement sur les marchés internationaux que l'apport du nouvel administrateur délégué sera déterminant, en vue de nouvelles acquisitions aussi bien dans le secteur que sur l'ensemble de la chaîne de valeur, ce qui permettra d'offrir au Groupe, déjà présent dans environ 80 pays à travers le monde, une nouvelle et brillante opportunité de croissance.

Roberto Grasso, qui, à l'instar de Kimbo, est d'origine napolitaine, peut se targuer d'une longue carrière internationale en tant que cadre supérieur chez Ferrero, représentante de l'excellence italienne dans le domaine de l'alimentation au niveau mondial. Tout au long de son parcours professionnel, Grasso a occupé le poste de PDG dans plusieurs pays et régions du monde, dont l'Amérique du Sud, la Suisse, la Scandinavie, l'Inde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

«C'est pour moi un véritable honneur de recevoir cette nouvelle mission à la tête d'une entreprise d'excellence comme Kimbo, qui a contribué à écrire l'histoire de la torréfaction en Italie et qui jouit à présent d'une reconnaissance internationale au titre d'ambassadrice du véritable café napolitain», commente Roberto Grasso, «le défi que j'entends relever sera de continuer à faire grandir la marque sans jamais oublier les valeurs qui l'ont toujours distinguée: la qualité, le respect de la tradition et la capacité de savoir innover et de faire connaître la culture du café dans le monde.»

Kimbo est de par sa taille l'un des protagonistes du marché national du café en Italie depuis plus de 50 ans, et est également un symbole du café italien et de l'expresso napolitain. La sélection des matières premières, le contrôle de la production et la traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement assurent l'excellence des produits tandis que les certifications internationales les plus sélectives témoignent du respect de l'entreprise envers les ressources et l'environnement. Avec un chiffre d'affaires total d'environ 200 millions d'euros et grâce au travail de 200 salariés, Kimbo est présent dans tous les canaux de distribution en Italie ainsi qu'à l'étranger. Faire connaître et distribuer le café italien dans le monde, mettre en valeur la spécificité de l'expresso napolitain, tels sont les éléments fondamentaux de la mission de l'entreprise qui œuvre dans le respect des personnes et de l'environnement pour rendre disponible sur les marchés italiens et d'autres pays un produit authentique et de qualité, authentiquement fabriqué en Italie.

www.kimbo.it

