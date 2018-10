Robertshaw fait l'acquisition de CastFutura S.p.A.

ITASCA, Illinois, 26 octobre 2018 /PRNewswire/ --Robertshaw, société mondiale d'ingénierie et de fabrication se concentrant sur les commandes et solutions pour appareils électroménagers et appareils commerciaux, a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé un accord final avec Star Capital SGR et d'autres actionnaires afin d'acquérir 100 % de CastFutura S.p.A., fournisseur de premier plan de produits de combustion, de sécurité et d'allumage pour appareils de cuisine et de chauffage.

Depuis sa fondation en 1969, CastFutura s'est établi une solide réputation et un palmarès dans les offres de produits novateurs et fiables pour systèmes à gaz, notamment brûleurs, thermocouples, bougies, allumeurs et faisceaux de commutateurs.

« Dans le cadre de la stratégie de croissance de Robertshaw, l'acquisition de CastFutura élargit notre présence dans les cuisines en Europe, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient. Elle renforce l'engagement de Robertshaw envers notre clientèle et les marchés au service desquels nous sommes, » a souligné Mark L. Balcunas, PDG de Robertshaw.

Marco Bonfigli, PDG de CastFutura, a pour sa part ajouté : « Nous sommes enthousiastes à cette perspective de rejoindre Robertshaw Group, car nous voyons ceci comme une occasion de tirer parti de nos succès et de renforcer la pénétration mondiale de notre gamme de produits sur les marchés. »

CastFutura emploie environ 750 personnes et exploite 6 unités de production dans le monde, ainsi que son siège social et son centre d'ingénierie à Terno D'Isola en Italie, à peu près à 50 kilomètres (30 miles) en dehors de Milan.

Les termes de la transaction n'ont pas été communiqués. La finalisation de la transaction est soumise aux conditions suspensives habituelles, y compris les autorisations de la législation antitrust.

Robertshaw a bénéficié du soutien de Hogan Lovells pour cette transaction. CastFutura a reçu le conseil de William Blair (finances) et d'Accinni, Cartolano & Associati (juridique).

À propos de CastFutura S.p.A.

Ayant son siège à Terno D'Isola en Italie, l'entreprise de CastFutura est essentiellement au service d'une clientèle des appareils ménagers et du chauffage en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. La Société occupe une position de premier plan sur les marchés des brûleurs, des thermocouples, des bougies, des allumeurs et des faisceaux de commutation pour plaques de cuisson et fours, de même que des électrodes d'allumage de divers appareils de chauffage, notamment les chaudières à condensation standard et de haut rendement. Pour davantage de renseignements, visitez www.castfutura.com.

À propos de Robertshaw

Robertshaw est une société mondiale de conception, d'ingénierie et de fabrication vendant des composants stratégiques pour régulation d'énergie et de contrôle de débit servant à des appareils de grandes dimensions, et elle tire parti de son portefeuille et de sa technologie pour cibler des marchés voisins et des circuits d'après-vente. Les applications essentielles comprennent des commandes pour machines à laver et séchoirs, lave-vaisselle, réfrigérateurs, plaques de cuisson électriques et à gaz, machines à glace, répartition de fluides, chauffe-eau, vannes de gaz pour chauffage central et chauffage de bâtiments, ainsi que contrôles pour température et fluides de véhicules automobiles et tous terrains. Pour davantage de renseignements, visitez www.robertshaw.com.

