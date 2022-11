RoboMarkets est le sponsor or et titre de l'équipe féminine de volley-ball de l'AEL pour la saison 2022-2023

LIMASSOL, Chypre, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le courtier européen RoboMarkets, qui fournit des services d'investissement, est devenu le sponsor or et titre du club de volley-ball féminin de l'AEL Limassol. Le contrat restera en vigueur jusqu'à la saison 2022-2023. Grâce à cet accord, l'équipe jouant dans la Ligue majeure de Chypre s'appellera RoboMarkets AEL Volleyball.

RoboMarkets AEL Volleyball



La collaboration entre RoboMarkets et AEL a commencé il y a cinq ans déjà et continue d'évoluer grâce aux objectifs que les deux institutions ont en commun - la victoire et le leadership. Cependant, ce qui les unit principalement, c'est leur passion pour le volley-ball. Au fil des années de travail côte à côte, il y a eu des difficultés et des moments heureux. Cette expérience enrichissante a rendu l'équipe plus forte, et lors de la saison à venir, elle se battra pour la victoire avec le nouveau sponsor titre et sous le nouveau nom - RoboMarkets AEL Volleyball. Outre le nouveau nom, le parrainage implique de placer un logo RoboMarkets sur la tenue de l'équipe et d'organiser des activités marketing conjointes.

Fondé à Limassol en 1976, ΑΕΛ (AEL Limassol), désormais rebaptisé RoboMarkets AEL Volleyball, est le leader des équipes de volley-ball de la République de Chypre. Elle est fière de détenir un nombre record de titres parmi les équipes de volleyball féminin de Chypre - 30 titres. En outre, l'équipe a remporté la Coupe de Chypre 28 fois et de la Super Coupe de Chypre 12 fois.

Denis Golomedov, directeur marketing chez RoboMarkets, déclare : « Nous supportons l'équipe depuis des années et nous sommes aujourd'hui à un tout autre niveau de collaboration en tant que sponsor or et titre. Cela permet de renforcer notre lien, surtout pendant la saison 2022-2023. Nous sommes fiers de donner notre nom à l'une des meilleures équipes de volley-ball de Chypre. Nous ferons tout notre possible pour aider l'équipe à devenir encore meilleure et à atteindre de nouveaux records à nos côtés ! »

« À l'occasion de la nouvelle collaboration avec RoboMarkets en tant que sponsor or et titre, je voudrais, au nom du comité RoboMarkets AEL Volleyball, exprimer notre profonde gratitude à l'égard de RoboMarkets et de sa direction. Le fait de savoir que nous avons une entreprise et des personnes formidables comme partenaires, qui nous soutiennent non seulement financièrement mais aussi psychologiquement, nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes pour nous distinguer et atteindre nos objectifs », déclare Costas Constantinou, président du comité RoboMarkets AEL Volleyball.

À propos de RoboMarkets

RoboMarkets est une société d'investissement titulaire de la licence CySEC n° 191/13. RoboMarkets offre des services d'investissement dans de nombreux pays européens en fournissant aux traders, qui travaillent sur les marchés financiers, un accès à ses plateformes de trading propriétaires. Des informations plus détaillées sur les produits et les activités de la société sont disponibles sur le site officiel à l'adresse www.robomarkets.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1940541/RoboMarkets_AEL_Volleyball.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1479513/RoboMarkets_Logo.jpg

