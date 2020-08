RoboPharma verworven door Capsa Healthcare om het bereik naar nieuwe markten voor apotheekautomatisering te verbreden

WAALWIJK, Nederland, 26 augustus 2020 /PRNewswire/ -- RoboPharma kondigde vandaag aan dat het bedrijf verworven is door Capsa Healthcare, een wereldwijde innovator op het gebied van zorgoplossingen voor ziekenhuizen, zorginstellingen voor senioren, en apotheekaanbieders. Het bedrijf zal een integraal onderdeel worden van Capsa Healthcare waardoor RoboPharma toegang zal hebben tot diepere bronnen om bestaande en aanvullende nieuwe automatiseringsoplossingen voor apotheken verder te ontwikkelen.

RoboPharma creëert en implementeert systemen voor het snel vullen van recepten voor apotheken in de gemeenschap, ziekenhuizen, groothandelaren en digitale apotheken. De expertise en het productaanbod van het bedrijf zijn synergetisch met Capsa Healthcare en geven beide organisaties nieuwe kansen om binnen de sector voor apotheekautomatisering verder uit te breiden. Capsa Healthcare heeft zijn hoofdkantoor in Portland, Oregon, USA en heeft meer dan 400 medewerkers in management-, verkoop- en productiekantoren over de hele wereld. Al meer dan 50 jaar levert Capsa Healthcare een breed assortiment aan producten, waaronder medicijnkarren, medische karren, mobiel computerwerk en apotheekautomatisering.

RoboPharma's management- en engineeringteams zullen intact blijven om continuïteit te behouden met betrekking tot de strategische focus, het innovatieve momentum, en de inventieve visie van het bedrijf. De vestiging in Nederland zal zijn bedrijfsactiviteiten voort blijven zetten en zal gebruikt worden om het internationale bereik van Capsa Healthcare verder uit te breiden.

Frank van der Vaart, CEO van RoboPharma, zei "Met Capsa Healthcare verkrijgen we zowel een ervaren bedrijfsleider als een sponsor van innovatie waardoor RoboPharma naar een hoger niveau gebracht zal worden. We kijken ernaar uit om aan de slag te gaan en onze gecombineerde expertise te integreren nu dat Capsa strategische ondersteuning biedt aan RoboPharma om onze groeiplannen in Europa en de Verenigde Staten te versnellen."

Avi Zisman, voorzitter en CEO van Capsa, voegde toe "De toonaangevende leidende producten, ervaren teams, en de reputatie van RoboPharma, zorgen ervoor dat het bedrijf een perfecte toevoeging is aan het Capsa-platform. Dit samenwerkingsverband versterkt Capsa's portfolio voor apotheekautomatisering, verbetert onze technische en ondersteunende mogelijkheden, en breidt onze geografische aanwezigheid in Europa uit."

De overname van RoboPharma is de vijfde belangrijk merktoevoeging door Capsa's in 10 jaar tijd, en tweede overname op het gebied van apotheekautomatisering. Capsa verwierf ook het eerbiedwaardige Kirby Lester-merk in 2014, en het bedrijf voorziet een dynamische groei en samenwerking door deze twee pioniers in de branche bij elkaar te brengen.

Over RoboPharma

RoboPharma is een brancheautoriteit in apotheekautomatisering, gevestigd in Waalwijk, Nederland. Het bedrijf breidt zijn technologie uit in Europa, het Midden-Oosten en Australasia. Het bedrijf ontwerpt en installeert gebruiksvriendelijke automatiseringssystemen voor apotheken om snelheid, betrouwbaarheid, en eenvoud te bieden en de beschikbare ruimte te maximaliseren. Zijn robuuste producten omvatten het volledige assortiment aan snelle en efficiënte receptverwerkingssystemen, met software dat kan worden gekoppeld aan alle grote externe apotheeksystemen, CentralFilling, digitale apotheeksystemen en logistieke oplossingen. Ga voor meer informatie naar www.RoboPharma.com/en/

Over Capsa Healthcare

Capsa Healthcare is een wereldwijde leider in het ontwikkelen en leveren van innovatieve oplossingen voor een breed scala aan zorgverleners. Met meer dan 50 jaar ervaring beschikt Capsa Healthcare over een uniek vermogen om te voldoen aan de eisen van diverse zorgomgevingen en biedt het een breed scala aan producten waaronder medicatiekarren, medicijnkarren, mobiel computerwerk en automatiseringsoplossingen voor apotheken. Capsa Healthcare heeft zijn hoofdkantoor in Portland, Oregon, USA en heeft meer dan 400 medewerkers in management-, verkoop- en productiekantoren over de hele wereld. Ga voor meer informatie naar www.capsahealthcare.com.

