Roborock présente en Europe sa gamme d'aspirateurs robotisés conçus pour tous

A l'occasion de cet évènement qui n'est autre que le plus grand salon européen sur la technologie, Roborock souhaite présenter ses nouveaux robots au marché européen. Les visiteurs du Stand 103 - Hall 25 auront la chance d'avoir un premier aperçu de l'entreprise, de ses derniers produits et de son objectif global de redéfinir le nettoyage à domicile et faciliter les tâches domestiques quotidiennes de chacun pour donner aux utilisateurs l'occasion de consacrer plus de temps aux choses qu'ils aiment.

Roborock fait plus que créer de simples appareils ménagers intelligents. Comme l'a dit le fondateur et PDG Richard Chang, "la plupart des produits que les gens appellent intelligents ne le sont pas vraiment. Grâce à des algorithmes avancés et un apprentissage approfondi, Roborock ajoute une véritable intelligence à ses aspirateurs robots pour offrir à ses utilisateurs l'expérience la plus efficace et la plus complète possible". L'objectif principal des solutions de la marque est que le consommateur puisse choisir l'aspirateur robot qui convient le mieux à ses besoins domestiques et personnels.

L'un des derniers modèles de la marque est le Roborock S5 Max. Il se distingue par un réservoir d'eau électrique d'une capacité deux fois supérieure à celle de ses prédécesseurs, ce qui rend son processus de nettoyage plus performant. Le réservoir de ce nouveau modèle est équipé d'un contrôle précis de l'eau. L'utilisateur peut ainsi régler la consommation selon les pièces et les différents types de sols sans risquer de les endommager. De plus, avec Roborock S5 Max, il est possible de configurer l'aspirateur pour qu'il ne s'occupe de nettoyer uniquement les zones de la maison qui lui ont été précédemment indiquées.

A l'IFA, la marque présentera également son dernier modèle lancé sur le marché européen, le Roborock S6. Ses algorithmes améliorés et sa technologie de cartographie de précision permettent au S6 de personnaliser sa stratégie de nettoyage en fonction de la forme de chaque pièce, pour un nettoyage plus rapide et plus complet. Cet appareil offre une puissance d'aspiration de 2000 Pa et est beaucoup plus silencieux que son prédécesseur.

Comme le dit sa devise, "Rediscover Clean", Roborock cherche à offrir à ses utilisateurs une expérience de nettoyage différente et plus facile. Grâce à toutes les fonctionnalités proposées par les différents modèles, les utilisateurs peuvent tirer le meilleur parti de leur quotidien. L'autre aspect qui rend la large gamme de produits accessibles à tous réside dans sa gamme de prix, qui varie entre 279 € et 549 €, selon le modèle.

A propos de Roborock

Roborock se spécialise dans la robotique domestique avancée en mettant l'accent sur la navigation de précision. Elle développe et produit des aspirateurs robotisés sous sa marque Roborock, ainsi que des aspirateurs robotisés pour l'une des plus grandes entreprises technologiques chinoises, Xiaomi. Chaque robot qu'elle construit est conçu pour répondre à un objectif particulier : donner aux gens plus de temps à consacrer aux choses qu'ils aiment. Actuellement, Roborock est disponible dans 40 pays, dont 28 en Europe, dont l'Allemagne, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. Pour plus d'informations sur Roborock, visitez le site https://en.roborock.com/.

