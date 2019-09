Roborock stellt Europa auf der IFA seine neuesten Lösungen vor

Vom 6. bis 11. September das erste Mal auf der IFA, stellt Roborock seine neuesten Lösungen für unterschiedliche Kunden-Anforderungen vor, darunter den S5 Max und den S6

HONG KONG, 03. September 2019 /PRNewswire/ -- Roborock, der Hersteller intelligenter Haushaltsroboter, präsentiert auf der IFA 2019 sein auf die alltäglichen Anforderungen der Kunden zugeschnittenes Saugroboter-Sortiment. Am Stand Nummer 103 in der Halle 25 erhalten Besucher einen Einblick in das Unternehmen, die neuesten Lösungen und erfahren darüber hinaus mehr zu der übergeordneten Mission des Unternehmens: das Thema Haushaltsreinigung neu zu definieren, den täglichen Gebrauch zu erleichtern und – unabhängig von den jeweiligen Lebensumständen (egal ob Haustiere, Allergien, Familien mit Babys, Single etc.) – den Nutzern mehr Zeit für die Dinge zu verschaffen, die sie lieben.