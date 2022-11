Robotic-Vision-Plattform Luxonis kündigt ihren ersten persönlichen Open-Source-Roboter rae an

Die Entwickler der OAK-Kameraserie starten eine Kickstarter-Kampagne zur Entwicklung eines Open-Source-Roboters für jedermann: rae

LITTLETON, Colorado, 10. November 2022 /PRNewswire/ -- Luxonis, eine in Colorado ansässige Robotic-Vision-Plattform, stellt rae vor, seinen ersten voll ausgebildeten und leistungsstarken persönlichen Roboter. Unterstützt durch eine Kickstarter-Kampagne, um seine Entwicklung zu unterstützen, hebt sich rae durch eine Vielzahl von Funktionen ab, die sofort nach dem Auspacken zur Verfügung stehen, zusammen mit einem einzigartigen Maß an experimentellem Programmierpotenzial, das andere Verbraucherroboter auf dem Markt weit übertrifft. Als jüngstes Produkt einer langen Reihe von Luxonis-Innovationen wurde rae entwickelt, um Robotik für Benutzer aller Erfahrungsstufen einfach und zugänglich zu gestalten.

World-class AI, computer vision and machine learning all on a robot that fits in your pocket.

„rae steht stellvertretend für unser wichtigstes Ziel bei Luxonis: Robotik für jedermann zugänglich und einfach zu gestalten, nicht nur für den festangestellten Ingenieur mit jahrelanger Programmiererfahrung", sagte Brandon Gilles, CEO von Luxonis. „Eine altbekannte Tatsache über die Robotik ist, dass die Einstiegshürde manchmal unvorstellbar hoch erscheint, aber das muss nicht so sein. Mit der Entwicklung von rae möchten wir zeigen, welche positiven Auswirkungen die Robotik auf das Leben aller Menschen haben kann. Dabei kann es sich um so einfache Dinge handeln wie Hilfe bei der Suche nach verlorenen Schlüsseln, Gespräche mit einem Freund, der die amerikanische Gebärdensprache verwendet, oder das Spielen mit Ihren Kindern."

Im Kern ist rae ein Roboter der Spitzenklasse, der KI, Computersehen und maschinelles Lernen in einem einzigen Gerät integriert. Aufbauend auf der Technologie der preisgekrönten OAK-Kameras des Herstellers bietet rae Stereotiefe, Objektverfolgung, Bewegungsschätzung, 9-Achsen-IMU-Daten, neuronale Inferenz, Eckenerkennung, Bewegungszoom und ist vollständig kompatibel mit der DepthAI API. Mit simultaner Lokalisierung und Kartierung (SLAM) der nächsten Generation kann rae unbekannte Umgebungen abbilden und durch sie navigieren. Er ist mit ROS 2 vorkonfiguriert und hat so Zugriff auf seine robuste Sammlung von Software und Anwendungen.

Mit einer vollständigen Suite von Standardanwendungen bietet rae Spiele wie „Folge mir" und „Verstecken" sowie nützliche Tools wie das Scannen von Barcodes/QR-Codes, das Lesen von Nummernschildern, Sturzerkennung, Zeitrafferaufnahmen, die Erkennung von Emotionen, das Auffinden von Objekten, die Interpretation von Zeichensprache und einen Sicherheitsalarmmodus. Alle Anwendungen sind über die mobile App von rae steuerbar, die Benutzer von überall auf der Welt nutzen können. Sie können sich auch mit der Cloud-Plattform von Luxonis, RobotHub, verbinden, um Anpassungen zu verwalten, von Benutzern erstellte Anwendungen herunterzuladen und zu installieren und mit der Benutzergemeinschaft von Luxonis zusammenzuarbeiten.

Crowdfunding-Kampagnen und die Entwicklung bahnbrechender Produkte, die Roboterfans lieben, sind eine besondere Eigenheit von Luxonis, das bereits erfolgreich zwei solche Kampagnen durchgeführt hat. Der erste Kickstarter von Luxonis für das OpenCV AI Kit im Jahr 2021 brachte 1,3 Mio. USD mit 6.564 Unterstützern ein und der zweite für das OAK-D Lite brachte 1,02 Mio. USD mit 7.988 Unterstützern ein. Mit der Unterstützung von Roboterfans und Markentreuen sowie neuen Zielgruppen wie Pädagogen, Studenten und Eltern ist rae auf dem besten Weg, als revolutionärer persönlicher Roboter, der nicht auf Nischen-Demografien beschränkt ist, Eindruck zu hinterlassen.

Der Preis für rae beginnt bei 299 US-Dollar und internationaler Versand ist möglich.

Interessierte Unterstützer können hier mehr über die Kampagne erfahren.

Weitere Informationen über Luxonis finden Sie auf https://www.luxonis.com/

Informationen zu Luxonis:

Die Mission von Luxonis ist „Robotervision, leicht gemacht". Das Unternehmen arbeitet daran, die technische Effizienz der Welt durch seine branchenführenden und preisgekrönten Kamerasysteme zu verbessern, die KI, CV und maschinelles Lernen in ein leistungsstarkes, kompaktes Paket integrieren. Luxonis bietet Komplettlösungen an, die Hardware, Firmware, Software und eine wachsende Cloud-basierte Verwaltungsplattform umfassen, und stellt den Erfolg seiner Kunden durch die kontinuierliche Entwicklung seines DepthAI-Ökosystems in den Vordergrund.

Kontakt:

Alejandra Sanchez

Account Executive

GreenRoom Agency

[email protected]

305-347-1787

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1942947/Luxonis_Logo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1942985/rae_primary3.jpg

SOURCE Luxonis