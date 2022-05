RobotPlusPlus, líder em robôs de trabalho aéreo, levanta USD 15 milhões em financiamento da Série B para acelerar P&D e ampliar presença global

A RobotPlusPlus pretende utilizar o novo capital para acelerar seu cronograma de P&D e ampliar sua presença global. Serão lançadas novas ofertas em robótica para limpeza de embarcações de carga, pintura de reservatórios e limpeza de fachadas. Além disso, os produtos atuais serão modernizados com a integração de mais tecnologias autônomas.

"Nossa última rodada de financiamento contribui para o impulso positivo que conseguimos no ano passado. Com uma participação de mercado crescente em nossos principais territórios, pretendemos continuar a oferecer mais resultados transformadores a nossos clientes atuais e futuros", disse Hua-yang Xu, fundador e CEO da RobotPlusPlus.

Com a missão de "capacitar os humanos com robôs", a RobotPlusPlus tem um portfólio de soluções em robótica para setores essenciais como o marítimo, o de reparo de navios, o de geração de energia e a indústria petroquímica. A empresa se concentra em atender a necessidade de melhorar a segurança do trabalho aéreo para os operadores, além de melhorar a eficiência das soluções de inspeção, manutenção e reparo (IMR) e reduzir os custos operacionais para os proprietários de ativos.

Isso levou a RobotPlusPlus a ser líder de mercado em robôs de esteira magnética, com centenas de robôs já vendidos para clientes em todo o mundo. Com sua grande equipe de engenheiros e operadores qualificados, a RobotPlusPlus também oferece aos clientes serviços de robô como um serviço (RaaS), permitindo que eles não só prestem serviços de forma oportuna e com boa relação custo-benefício, mas também obtenham informações sobre cenários de aplicação industrial.

"Embora já tenhamos nos concentrado anteriormente no mercado chinês, 2021 nos trouxe mais sucesso fora da China. Esperamos disponibilizar nossas soluções para um público mais amplo e consolidar nossa posição como um participante importante em todo o mundo", afirmou Andy Lu, sócio e vice-presidente sênior da RobotPlusPlus.

Um exemplo dessa ambição é a inauguração de um escritório em Singapura para ampliar a capacidade da empresa de atender aos mercados da Ásia e do Oriente Médio.

"O envelhecimento da população ativa, custos crescentes de mão de obra, acidentes aéreos frequentes relacionados ao trabalho e a pandemia da COVID-19 tiveram um efeito acelerador no setor de robótica para trabalhos aéreos", comentou Pu Xiao, gerente de investimentos da Fosun. "A missão da RobotPlusPlus é capacitar os humanos com robôs, ajudando, ao mesmo tempo, a aumentar a segurança operacional e a produtividade. Estamos entusiasmados por apoiar a RobotPlusPlus na utilização de IA e RaaS para otimizar os ambientes de trabalho aéreo e viabilizar aplicações robóticas."

Sobre a RobotPlusPlus:

Com sede em Beijing, a RobotPlusPlus é uma empresa de tecnologia que desenvolve robôs de trabalho aéreo. Ela oferece soluções em robótica econômicas e ecológicas, garantindo, ao mesmo tempo, um local de trabalho mais seguro.

Contato para a imprensa na RobotPlusPlus:

Vivien Hao

[email protected]

http://en.robotplusplus.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1823774/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1823775/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1823777/image_3.jpg

FONTE RobotPlusPlus

