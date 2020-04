RobotShop und PurrSong geben exklusiven Vertrieb des automatischen Katzenklos LavvieBot S bekannt

RobotShop verkauft seit über 17 Jahren Haushaltsroboter und wird seinen Kunden den LavvieBot S jetzt über seine RobotShop-Shops in verschiedenen Sprachen, Ländern und Währungen und über seine Händler in Nordamerika und Europa anbieten. RobotShop wird seine hohen Servicequalitätsstandards für seine Kunden beibehalten und das Netzwerk seiner Logistik- und Servicezentren nutzen, um alle Serviceanfragen während des Garantiezeitraums des Herstellers und auch nach dessen Ablauf zu beantworten.

Das automatische Katzenklo kann ab sofort auf verschiedenen der RobotShop-Websites vorbestellt werden, bis die erste Lieferung diesen Sommer in RobotShop-Lagern eintrifft.

„Ich freue mich, mitteilen zu können, dass der LavvieBot über RobotShop, das über eine starke globale Präsenz und einen hervorragenden Ruf in der Robotik-Branche verfügt, erhältlich sein wird. Die Leidenschaft und das Vertrauen, die bzw. das wir bei PurrSong für bzw. in den LavvieBot S haben, wurde von RobotShop validiert, das große Erfahrung im Verkauf automatisierter Haustier-Lösungen in der ganzen Welt hat und unser Produkt als vielversprechend ansieht. Diese Partnerschaft ist ideal, da sie eine große Unterstützung für unsere Mission bietet, die absolut besten Haustierpflege-Lösungen zu bieten", so Taegu Noh, Gründer und Geschäftsführer von PurrSong.

Nach umfassender Forschung und Entwicklung ist der LavvieBot S das sicherste und innovativste automatische, selbstreinigende Katzenklo auf dem Markt. Der LavvieBot S vollbringt mehr als einfach die Klumpen von der sauberen Katzenstreu zu trennen, wenn die Katze das Katzenklo verlassen hat. Er füllt sich automatisch wieder auf, und die lästige Aufgabe des Wiederauffüllens entfällt für bis zu 3 Wochen. Zudem hält er mit einem natürlichen Gel-Deo die Raumluft frisch, kann bei der Haltung mehrerer Katzen zwischen diesen unterschieden und verfolgt durch die PurrSong-App auch die Gesundheit des Harntrakts Ihrer Katze, damit Sie sicherstellen können, dass Ihre Katzen gesund bleiben.

„Wir freuen uns, eine Partnerschaft mit PurrSong einzugehen, um unsere Kunden in Nordamerika und Europa mit diesem neuen, innovativen Produkt zu beliefern", so Julie Gendron, VP Market Development bei RobotShop. „Wir glauben, dass dieses Produkt Katzenliebhabern von Nutzen sein wird und die Pflege der Tiere, die wir lieben, leichter machen wird."

Laut Experten boomt der Markt für selbstreinigende Katzenklos. Mit über 150 Millionen Katzen in den USA und Europa und einem immer geschäftigeren Alltag werden sich Produkte wie der LavvieBot S als unabdingliche Lebensretter für viele Katzenbesitzer erweisen.

Informationen zu PurrSong:

PurrSong, Inc. wurde gegründet, um mithilfe von Technologie ein besseres Verständnis und eine bessere Kommunikation zwischen Haustieren und Menschen zu erzielen. PurrSong erfindet sichere, intelligente Haustierpflege-Lösungen, die Haustieren und Haustierbesitzern in aller Welt das Leben komfortabler und einfacher machen.

Weitere Informationen über PurrSong und den LavvieBot S erhalten Sie unter www.lavviebot.com.

Informationen zu RobotShop Inc.: RobotShop ist der weltweit führende Anbieter von Robotertechnik. Er bietet Privat- und Haushaltsroboter sowie Roboter zur professionellen Nutzung, Entwicklungsplattformen, Bausysteme und spezielle Roboterbauteile an. RobotShop ist auch eine wichtige Anlaufstelle für die Lehre, Innovation und Forschung im Bereich der Robotik.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.robotshop.com.

