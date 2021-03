Robustné inteligentné hodinky vojenskej triedy sú dokonalým partnerom pre náročné prekážkové dráhy vojenskej úrovne. Spoločnosť Amazfit vytvorila partnerstvo so značkou Spartan

„Vďaka vode, blatu, ohňu a ostnatým drôtom podrobí sparťanské závodisko športovcov dokonalému testu - a potrebujú inteligentné hodinky, ktoré dokážu merať ich výkony, aby obstáli v súboji so živlami," uviedol viceprezident spoločnosti Spartan pre globálne partnerstvo Ian Lawson. „Vďaka vojenskej odolnosti sú hodinky Amazfit T-Rex Pro perfektným doplnkom pre sparťanskú komunitu. Sme nadšení z partnerstva so značkou, ktorá dokáže čeliť tejto výzve a zároveň bude zdieľať naše poslanie transformovať životy."

Hodinky Amazfit T-Rex Pro, boli navrhnuté na pomoc pri objavovaní inštinktu, prešli 15 vojenskými testami a vydržali väčšinu druhov extrémnych podmienok a výziev, čo z nich robí dokonalého partnera pre aktívny životný štýl Sparťanov. Komplexné funkcie sledovania zdravia a kondície zahŕňajú množstvo populárnych režimov pre vonkajší šport a dobrodružné aktivity, vďaka ktorým je ľahšie zostať fit a zdravý a vymaniť sa z komfortnej zóny. Funkcia inteligentných hodiniek, ktorá podporuje súťažiacich pri zvládaní sparťanských výziev, zahŕňa tiež odolnosť proti vode v úrovni 10 ATM, systém merania saturácie krvi kyslíkom, štyri globálne navigačné satelitné systémy, barometrický výškomer a viac ako 100 športových režimov.

„Séria Amazfit T-Rex si kladie za cieľ pomôcť ľuďom prejaviť ich postoj, osobnosť, žiť aktívnejším životným štýlom a posúvať ich hranice do nových extrémov," uviedol viceprezident spoločnosti Amazfit Bin Fan. „Používatelia série Amazfit T-Rex sú aktívni outdooroví nadšenci, ktorí tvrdo pracujú a nikdy sa neprestanú učiť, rovnako ako všetci Sparťania po celom svete. Naši kolektívni športovci sa navzájom pretekajú, aby boli čo najlepšou verziou v rámci kamarátstva i súťaže a my sa nemôžeme dočkať na to, ako hodinky T-Rex Pro podporia wellness ciele sparťanskej komunity na prekážkovej dráhe i mimo nej."

Toto partnerstvo začína 27. marca na pretekoch Spartan Race v Las Vegas a bude zdôraznené 24. apríla na Palm Beaches Spartan Sprint 5K Weekend, ktorý uvedie spoločnosť Amazfit. Bude pokračovať až do roku 2021 počas sparťanských závodných sezón USA a EMEA. Pre viac informácií navštívte oficiálne webové stránky Amazfit a Spartan.

O spoločnosti AMAZFIT

Spoločnosť Amazfit, ktorá bola založená v roku 2015, ponúka inteligentné hodinky a náramky určené pre denné a vonkajšie športové využitie a inteligentné zariadenia pre šport a zdravie, ako sú slúchadla do uší TWS, inteligentné bežecké pásy a inteligentné váhy. V súčasnosti sa produkty Amazfit dostávajú na trhy viac ako 90 krajín a regiónov vrátane Spojených štátov, Nemecka a Japonska. V roku 2020 mala spoločnosť Amazfit najväčší podiel na trhu hodiniek pre dospelých v Španielsku a Indonézii.

O spoločnosti SPARTAN

Spoločnosť Spartan vytvára transformačné skúsenosti, produkty a obsah, aby pomohla ľuďom, spoločnostiam a tímom zbúrať hranice a rozširovať to, čo si myslia, že je možné. Značka kombinuje rozsiahle globálne udalosti so živým digitálnym obsahom a komunitnou platformou. S 250 podujatiami vo viac ako 40 krajinách na šiestich kontinentoch je Spartan poprednou svetovou značkou v oblasti vytrvalostných športov a wellness. Ďalšie informácie a registráciu nájdete na spartan.com.

