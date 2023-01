Rochester Electronics recebe a certificação IATF 16949 para produção automotiva

Fornecendo uma fonte contínua de semicondutores para a indústria automotiva

NEWBURYPORT, Mass., 11 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Rochester Electronics tem a satisfação em anunciar que recebeu a certificação IATF 16949:2016 para a fabricação de componentes de semicondutores nas suas instalações dos EUA. Desenvolvida pela International Automotive Task Force (Força-Tarefa Automotiva Internacional) em conjunto com a comunidade internacional de normas, a IATF 16949 é a norma mais elevada do setor para sistemas de gestão de qualidade na indústria automotiva.

Rochester Electronics Automotive Manufacturing Support



O uso de componentes eletrônicos de semicondutores em aplicações automotivas expandiu-se rapidamente nas últimas décadas e continua a ser um dos segmentos de mercado de crescimento mais rápido. Como resultado, a cadeia de suprimentos de semicondutores tornou-se agora parte integrante do planejamento de produtos de um fabricante. Com uma gama de capacidades de fabricação de semicondutores, a Rochester Electronics apoia seus clientes com serviços individuais até a conclusão do processo de fabricação.

"Esta certificação IATF solidifica ainda mais a reputação de qualidade e confiabilidade da Rochester Electronics e destaca o nosso compromisso com os nossos parceiros e clientes de semicondutores. Estamos extremamente orgulhosos da nossa equipe pelo seu trabalho para alcançar este marco para a empresa."

- Mike Dube, VP de Fabricação e Engenharia, Rochester Electronics

Sobre a Rochester Electronics



A Rochester Electronics é a maior fornecedora contínua de semicondutores do mundo — 100% autorizada por mais de 70 dentre os principais fabricantes de semicondutores.



Como distribuidora de estoque do fabricante original, a Rochester tem mais de 15 bilhões de dispositivos em estoque, abrangendo mais de 200 000 números de peça e oferecendo a maior linha do mundo de semicondutores em fim de vida útil (EOL) e a maior variedade de semicondutores ativos.



Como fabricante licenciada de semicondutores, a Rochester já fabricou mais de 20 000 tipos de dispositivo. Com mais de 12 bilhões de chips em estoque, a Rochester tem a capacidade para fabricar mais de 70 000 tipos de dispositivo.

A Rochester oferece uma variedade completa de serviços de fabricação que inclui projeto, armazenamento e processamento de wafer, montagem, ensaio e confiabilidade, fornecendo soluções únicas até a conclusão do processo de fabricação.



A Rochester é a Semiconductor Lifecycle Solution™. Nenhuma outra empresa se compara a ela em relação à amplitude da seleção de produtos, aos serviços de alto valor agregado e às soluções de fabricação.



Com pessoal de vendas diretas e suporte em todos os principais mercados, além de uma rede de parceiros de canal autorizados regionais e globais, nosso objetivo é satisfazer às suas necessidades por telefone ou através de nossas plataformas de comércio eletrônico, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Para obter mais informações, acesse: http://www.rocelec.com.br/



Se desejar obter mais informações sobre este tópico, envie um e-mail para Tracey Corbitt, Diretora de marketing global da Rochester Electronics, pelo e-mail [email protected], ou ligue +1.978.462.9332 ext. 3352

