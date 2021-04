ROCKSTAR® wakkert wereldwijd het enthousiasme opnieuw aan

'Life is Your Stage' start met een video dat de moed en vastberadenheid viert van individuen die op een krachtige manier omgaan met de dagelijkse drukte, waaronder een bezorger . De films tonen de authentieke verhalen van enkele go-getters, die hun harde werk, passie, vooruitgang en de sleutels voor hun succes delen.

Mark Kirkham, Vice President en General Manager, Sports, Energy & Juice, Global Beverages, PepsiCo, reageerde, "We zijn verheugd om officieel de herlancering van de Rockstar Energy Drink in de kijker te kunnen zetten, waarbij we een antwoord bieden op de toenemende vraag van onze klanten naar functionele dranken. Energiedranken kennen wereldwijd een snelle groei - waardoor de vernieuwing van ons merk hoognodig was. Met deze wereldwijde campagne willen we herdefiniëren hoe onze klanten Rockstar Energy Drink zien en vieren we alle hardwerkende, gepassioneerde go-getters die hun ambities willen nastreven."

Op basis van de uitgebreide inzichten die we haalden uit gesprekken met meer dan 3.000 consumenten wereldwijd, richt deze internationale campagne zich op een lokaal genuanceerd publiek met meer dan 70 varianten op de reclamespots en andere content die werden ontwikkeld voor meer dan 30 markten wereldwijd. De geïntegreerde inspanningen zullen worden gedeeld via talrijke kanalen, waaronder abri's, digitale kanalen, sociale media en in de verkooppunten. De nieuwe visuele identiteit, werd intern ontwikkeld door het Global Design Team van PepsiCo en heeft geresulteerd tot een gedurfde verpakking. De vernieuwing over de volledige productlijn is een moderne kijk op het iconische logo met de ster, met een premium kleurenpalet in metallic goud en zwart.

Stephen White, Senior Director Design, PepsiCo Global Beverages: "We zijn enthousiast om het nieuwe designsysteem naar een hoger niveau te brengen op het internationale podium. Met de nieuwe visuele identiteit voor Rockstar Energy hopen we het imago van het merk te verbeteren en willen we ervoor zorgen dat het merk zich beter kan onderscheiden en uitnodigend is voor onze consumenten wereldwijd"

Rockstar bevat vitamine B, ginseng en taurine, maar ook ingrediënten die een energieboost geven, zoals cafeïne en guarana. Sinds de dag waarop PepsiCo de overname van Rockstar aankondigde, zet het merk zijn groeidynamiek voort met momenteel een uitgebreid gamma Rockstar-producten dat beschikbaar is in meer dan 20 smaken, waaronder zero sugar-varianten, in supermarkten en kruidenierszaken in meer dan 30 landen wereldwijd.

OVER ROCKSTAR

Rockstar werd opgericht in 2001 en produceert dranken voor hardwerkende go-getters wereldwijd, die over de nodige moed en vastberadenheid beschikken om hun dromen waar te maken. Met meer dan 20 Rockstar Energy-dranken in supermarkten en kruidenierszaken in meer dan 30 landen wereldwijd, geeft Rockstar u een gedurfde, verfrissende boost, met allerhande voordelen en boordevol smaak. PepsiCo nam het bekende merk van energiedranken over in maart 2020. Naast Rockstar, is PepsiCo eigenaar van de merken Sting en Adrenaline Rush, maar ook GameFuel en AMP.

Over PepsiCo

Consumenten wereldwijd genieten meer dan een miljard keer per dag van de producten van PepsiCo in meer dan 200 landen en gebieden. PepsiCo genereerde een netto-inkomen van meer dan 70 miljard dollar in 2020. Dat is mede te danken aan de uitgebreide portefeuille van voedingsmiddelen- en drankenbedrijven, waaronder Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana en SodaStream. Het productaanbod van PepsiCo bestaat uit een uitgebreid gamma voedingsmiddelen en dranken om aangename momenten te delen met uw naasten. Het gamma bestaat onder andere uit 23 merken die elk goed zijn voor een geraamde jaarlijkse omzet van meer dan 1 miljard dollar. Meer info: pepsico.be

