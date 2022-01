RODADA DE PRÉ-VENDA DA STARTUP AFFYN DE SINGAPURA FECHOU COM SUCESSO E ARRECADOU USD 10,4 MILHÕES

Lançada em 30 de dezembro de 2021, a pré-venda do token FYN da Affyn foi um grande sucesso.

SINGAPURA, 13 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Com duas rodadas com excesso de subscrições, em rodadas privadas e estratégicas, a Affyn fechou com sucesso sua rodada de pré-venda em 60 horas. Mais de 5.700 participantes compraram, e foram arrecadados USD 10,4 milhões nessa rodada de pré-venda. Com isso, a Affyn arrecadou mais de USD 18 milhões no total.

A rodada de pré-venda apresenta a venda de cada token FYN a preços especiais com um bloqueio de dez dias e período de aquisição linear de seis meses. Para permitir que mais pessoas fizessem parte da comunidade Affyn, cada participante só podia comprar no máximo 50 mil FYN.

A resposta excepcional dessa rodada de pré-venda indica a confiança e o entusiasmo do público em relação ao metaverso play-to-earn (jogar para lucrar) da Affyn, bem como seu reconhecimento da visão de longo prazo da Affyn. Em todas as mídias sociais, muitas pessoas expressaram seu entusiasmo pela utilidade dos tokens FYN, que podem ser utilizados tanto no mundo virtual quanto físico. Outras pessoas mostraram expectativa para o metaverso play-to-earn (denominado NEXUS), funções de geolocalização móvel e RA.

Lucaz Lee, fundador e CEO da empresa, disse:

"Gostaríamos de agradecer nossos parceiros, consultores, investidores e a comunidade pelo enorme apoio e confiança na Affyn. Essa pré-venda bem-sucedida envia um forte sinal e confiança em nossos objetivos. O ano de 2022 será sem precedentes à medida que ativarmos o espaço tecnológico, iniciando uma nova era de metaverso. Seremos pioneiros no primeiro metaverso play-to-earn que incorpora o tecido da realidade a um mundo sintético, onde a noção de um mundo real é representada por avatares digitais, NFTs e ativos. Gostaríamos de convidá-lo a se unir a nós nesse metaverso, onde podemos jogar, ganhar e nos divertir mais juntos ao mesmo tempo."

A Affyn é uma empresa sediada em Singapura que desenvolve um projeto de metaverso impulsionado por blockchain com um jogo móvel play-to-earn gratuito com geolocalização integrada, onde os mundos virtual e real convergem. Aproveitando a capacidade de geolocalização e mecânica de RA, a Affyn incorpora o elemento da diversão dos jogos com a tecnologia blockchain, como a utilidade dos NFTs e sua moeda oficial

O token FYN é o token de utilitário (utility token) oficial da blockchain. Os tokens que os jogadores ganham podem ser utilizados tanto no mundo virtual quanto no real, formando uma economia de circuito fechado.

Os tokens poderão ser usados para comprar ou alugar imóveis, comprar e trocar NFTs e participar de eventos. Os tokens poderão ser utilizados para viagens, em lojas e compras relacionadas ao estilo de vida na vida real.

A equipe da Affyn agora está se preparando para a próxima etapa, em que trabalhará com alguns launchpads para a próxima rodada de launchpads (arrecadação de fundos). Também há um evento de geração de tokens planejado para o dia 29 de janeiro de 2022. O público também pode esperar dar uma olhadinha nos Buddies, personagens do jogo. O trailer do metaverso NEXUS será lançado em fevereiro.

