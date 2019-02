Rodan + Fields presenta SPOTLESS, una revolucionaria solución para el acné, y se expande en el mercado adolescente

"Como dermatólogas practicantes, desarrolladoras de productos y mujeres, entendemos los aspectos emocionales, físicos y científicos del acné", dice la Dra. Katie Rodan, cofundadora de Rodan + Fields. "Junto a nuestro equipo de científicos e innovadores, hemos sido pioneras en muchas innovaciones para el cuidado de la piel, y estamos felices de haber descubierto una forma revolucionaria para tratar el acné de los adolescentes", comenta la Dra. Kathy Fields, cofundadora de Rodan + Fields.

Rodan + Fields reconoce el impacto que tiene el acné en personas de cualquier edad --incluido el 40% de adultos que lo sufren--3 y sabe que la piel de los adultos requiere un abordaje diferente que la de los adolescentes. Con eso en mente, la compañía ha actualizado su régimen UNBLEMISH, diseñado para tratar el acné adulto, así como los signos visibles de envejecimiento, con nuevas fórmulas que incluyen peróxido de benzoílo y ácido salicílico.

"Con la perspectiva, la experiencia y los conocimientos únicos de nuestras fundadoras, creemos que estas fórmulas representarán un cambio radical en la categoría y ofrecerán una solución hogareña sencilla para la abrumadora mayoría de los consumidores que tienen acné", agrega Diane Dietz, presidenta y directora ejecutiva de Rodan + Fields. "Recién estamos empezando a rozar la superficie de la categoría global de US$ 124,000 millones de cuidado de la piel,4 y el lanzamiento de SPOTLESS brinda una oportunidad significativa para llegar a un nuevo conjunto de clientes".

Los regímenes SPOTLESS y UNBLEMISH están disponibles a través de Consultores Independientes de Rodan + Fields que impulsan el modelo de negocios único conectado por consumidores de la compañía, y en rodanandfields.com.

Acerca de Rodan + Fields

Rodan + Fields se creó en 2002, fundada por la Dra. Katie Rodan y la Dra. Kathy Fields, dermatólogas, con la misión de ofrecer a los consumidores la mejor piel de su vida. La marca es resultado de la convicción de las doctoras de que la piel saludable empodera a las personas para que se sientan confiadas. Rodan + Fields, nacida en la era digital y concebida para llegar directamente a los consumidores dondequiera que vivan y compren a través de móviles y de las redes sociales, está modificando la industria con su cuidado de la piel basado en regímenes y su poderosa comunidad de Consultores Independientes.

____________________________________

1 Fuente: Euromonitor International Limited; edición Beauty and Personal Care 2018, términos RSP valor minorista; todos los canales, Skin Care incluye colecciones y juegos; Norteamérica definida como Canadá y los Estados Unidos.

2 Fuente: Bhate, K., Williams, H.C. Epidemiology of acne vulgaris (Epidemiología del acné). The British journal of dermatology 2013; 168:474-85

3 Fuente: Goulden, V. y otros. Prevalence of facial acne in adults (Prevalencia del acné facial en adultos). J Am Acad Dermatol. 1999 Oct; 41(4):577-80

4 Fuente: Euromonitor International, edición Beauty & Personal Care 2018

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/822160/RFAcneLaunchImage.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/525360/Rodan_Fields_Logo.jpg

FUENTE Rodan + Fields

Related Links

http://www.rodanandfields.com



SOURCE Rodan + Fields