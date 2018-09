Rodolfo Zabisky e Daniel Medina se unem para lançar a ZM&Associados, consultoria em gestão da reputação e criação de valor

SÃO PAULO, 12 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- Rodolfo Zabisky, fundador e Chairman da MZ, se uniu ao ex-presidente da empresa de Relações Públicas do grupo WPP, Hill+Knowlton Strategies do Brasil, Daniel Medina, para criarem a ZM&Associados. O foco da consultoria é o aconselhamento de empresas quanto às melhores estratégias para a gestão de suas reputações corporativas e ao estabelecimento de programas estruturados e sustentáveis para a criação de valor aos sócios (empresas fechadas ou familiares) e acionistas (empresas listadas em bolsa).

Rodolfo Zabisky diz que "desenvolvemos uma metodologia diferenciada para auxiliar empresas – listadas ou não em bolsas de valores – a reestruturarem seus processos internos de negócio e estabelecerem um "framework" mais robusto e alinhado com a missão principal de qualquer companhia: gerar mais valor para seus sócios e acionistas". Daniel Medina, ex-Diretor de Comunicação para as Américas da Nokia Siemens Networks e que, mais recentemente, comandou a operação brasileira da Hill+Knowlton Strategies, acrescenta "reputações corporativas sempre foram importantes, mas somente na última década tiveram seu real valor melhor medido e compreendido. Hoje em dia, particularmente na Europa, as melhores empresas já utilizam técnicas objetivas para a gestão desse importante ativo intangível. É questão de tempo para que empresas no Brasil sigam essa linha e se beneficiem de melhores estratégias para mitigação de riscos, comunicação corporativa e crescimento sustentável".

Em novembro do ano passado, os dois executivos, juntamente com seu parceiro exclusivo, a consultoria londrina Reputation Dividend (www.reputationdividend.com), lançaram o estudo "2017 Brazil Reputation Dividend Report". Ele mostrou que o valor das reputações corporativas das 25 maiores empresas componentes do Ibovespa alcançou R$590 bilhões em outubro de 2017, o equivalente a 34,1% do valor de mercado daquelas empresas. Tal percentual, ainda que bastante significativo, é 7 pontos percentuais inferior à contribuição da reputação corporativa de empresas europeias e americanas.

Diz Zabisky: "com um valor tão alto em jogo, é fundamental que empresas brasileiras estejam bem preparadas para gerenciar suas reputações e capturar valor, exatamente o foco de atuação da ZM&Associados. Esses dois indicadores estão intimamente relacionados e o nosso papel é atuar como facilitadores junto à alta administração e ao conselho de administração."

Para Medina, "observamos a complexidade crescente na formação de percepções dos diversos grupos de "stakeholders" empresariais, contemplando experiência direta de consumidores, valor de ativos, notícias na mídia tradicional, redes sociais, participação em assuntos de interesses comunitários, etc. Reputações corporativas nunca foram tão importantes para as empresas, ao mesmo tempo em que ganha relevância o entendimento, a mensuração, a avaliação e a administração das percepções junto aos públicos de interesse."

O cenário mundial e local de crises reputacionais dos últimos anos, aliado às incertezas do Brasil neste período de eleições presidenciais, criam um cenário bastante complicado para todos os tipos de empresas, especialmente as de capital aberto, que possuem um espectro mais amplo de grupos de "stakeholders".

Esse ambiente é apropriado para empresas reforçarem suas estratégias reputacionais e criarem valor: "crises e momentos de transição são pontos de inflexão dos quais as companhias melhor preparadas tendem a sair fortalecidas em relação a concorrentes. Embora quase todas as empresas no Brasil, de uma forma ou de outra, tenham ações voltadas a estes temas, poucas o fazem de uma forma mais estruturada e de impacto. Reputações corporativas não são apenas fontes de riscos, elas são poderosas alavancas de crescimento e criação de valor", conclui Medina.

A ZM&Associados (www.zmassociados.com) é uma consultoria cujo propósito é auxiliar empresas na gestão de suas reputações corporativas e na estruturação e execução de processos sustentáveis para a criação de valor aos seus stakeholders (e mais especificamente sócios e acionistas).

