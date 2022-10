Rohde & Schwarz clôture l'exercice avec succès malgré l'incertitude mondiale

L'entreprise de technologie Rohde & Schwarz termine l'exercice 2021/2022 avec succès, affichant un chiffre d'affaires en hausse et une augmentation des commandes. La stratégie consistant à mettre l'accent sur les communications, l'information et la sécurité a permis à l'entreprise de demeurer résiliente face à l'incertitude mondiale. Les solutions high-tech des divisions test et mesure, systèmes technologiques et réseaux et cybersécurité ont permis aux clients, entreprises et institutions publiques, d'assurer leur souveraineté technologique et numérique.

MUNICH, 31 octobre 2022 /PRNewswire/ -- L'exercice 2021-2022 (de juillet à juin) a été caractérisé par des tendances divergentes. Le chiffre d'affaires a augmenté, atteignant 2,53 milliards d'euros. Les résultats d'exploitation positifs étaient conformes aux attentes. Atteignant 2,84 milliards d'euros, la valeur des commandes a été significativement supérieure que celle de l'année précédente. Le 30 juin 2022, l'entreprise comptait environ 13 000 employés.

L'excellent niveau de commande montre que Rohde & Schwarz est bien positionné sur ses marchés. Chacune des trois divisions de l'entreprise a enregistré une croissance à deux chiffres. Toutefois, le resserrement de la chaîne d'approvisionnement a empêché l'entreprise de convertir les commandes en ventes facturables. Le degré élevé d'intégration verticale de l'entreprise, avec des usines en Allemagne, en République tchèque, à Singapour et en Malaisie, a renforcé sa stabilité.

Des solutions innovantes de test et de mesure pour les technologies futures

Avec ses solutions de T&M, Rohde & Schwarz fournit la base pour des avancées technologiques sur des marchés en croissance tels que les communications sans fil, l'automobile, l'informatique quantique et l'aérospatiale et la défense. Cela a entraîné une forte demande de testeurs sans fil haute performance, de générateurs de signaux, d'analyseurs de spectre et d'oscilloscopes.

Les communications mobiles sont notamment stimulées par le déploiement mondial des réseaux 5G et par la disponibilité accrue des appareils compatibles 5G. Simultanément, la norme 6G est à l'horizon. Rohde & Schwarz soutient la recherche fondamentale 6G jusqu'à la gamme des subtérahertz. Le marché de l'automobile est également déterminé par les avancées technologiques. L'accent est mis sur la connectivité et les communications, à savoir la technologie de communication véhicule-à-tout (V2X). Avec un nouveau système de testeur de radar, l'entreprise s'est imposée comme un leader technologique dans ce domaine d'application. Pour l'industrie automobile, il s'agit d'une étape décisive vers la concrétisation de la conduite autonome.

Des scanners de sécurité pour protéger les espaces publics et privés

Les scanners de sécurité Rohde & Schwarz aident à renforcer la sécurité lors d'événements, dans les aéroports et dans les entreprises. Le scanner de sécurité R&S® QPS201 a été officiellement placé sur la liste des produits qualifiés de la Transportation Security Administration (TSA), ce qui constitue un grand pas vers son déploiement dans les aéroports américains et dans d'autres équipements de contrôle de sécurité de la TSA. Le scanner offre désormais d'excellentes perspectives sur le marché américain, en plus des marchés européen et asiatique.

Rohde & Schwarz, partenaire technologique des activités de projets

Le climat géopolitique actuel conduit à une réévaluation de la sécurité et de la défense dans la société et au niveau politique. Rohde & Schwarz s'est avéré un partenaire technologique fiable dans de nombreuses commandes de clients. Par exemple, l'entreprise a remporté un contrat important de la Marine royale britannique pour équiper également les frégates de Batch 2 type 26 d'un système de communication intégré. En outre, l'entreprise a enregistré sa première commande pour un ensemble de communications navales R&S complet en Allemagne. Dans le segment de la défense terrestre, l'entreprise a démontré ses capacités aux forces armées allemandes en leur fournissant la radio tactique numérique SVFuA/SOVERON®D pour le modèle mis à jour du véhicule de combat d'infanterie Puma.

La nouvelle radio de surveillance aérienne R&S® Series 5200, qui assure la sécurité de l'aviation civile, est entrée sur le marché. La radio a connu un succès immédiat au Vietnam, à Taïwan, en Slovénie, en Australie et en Malaisie.

Dans le segment de marché de diffusion et médias, Rohde & Schwarz a finalisé le développement du premier modèle d'une nouvelle génération d'émetteurs. L'émetteur à haute puissance permet aux opérateurs de réseaux de diffusion de réduire considérablement leurs émissions de CO 2 et leurs frais d'exploitation. Il est également idéal pour les futurs services tels que la diffusion 5G. L'émetteur a été très remarqué lors de l'IBC à Amsterdam, l'un des principaux salons de l'industrie.

Unir les forces de sécurité et de reconnaissance

L'acquisition de Schönhofer Sales and Engineering GmbH complète de façon idéale les produits Rohde & Schwarz grâce à leur intégration verticale. Avec cette nouvelle filiale en propriété exclusive, Rohde & Schwarz propose désormais l'intégralité des produits de renseignement d'origine électromagnétique tout-en-un – de la technologie des capteurs à l'analyse des données ou encore à la fusion des capteurs.

Réseaux & cybersécurité : un fournisseur clé bien établi en Allemagne

LANCOM Systems GmbH de la division réseaux et cybersécurité s'est également développée de façon très positive sur l'ensemble des segments de produits. En collaboration avec Rohde & Schwarz Cybersecurity et Rohde & Schwarz SIT, l'entreprise apporte des contributions majeures à la souveraineté numérique de l'Allemagne, en tant qu'intervenant principal sur le marché B2B allemand.

Durabilité dans tous les aspects de la gestion d'entreprise

Rohde & Schwarz est une société privée financée par ses propres ressources. La direction de l'entreprise se concentre sur le long terme et la durabilité joue un rôle important dans l'ensemble des activités.

Rohde & Schwarz accorde une place plus importante à la protection du climat dans ses activités, notamment grâce au développement des sources d'énergie renouvelables. À la fin de l'année civile 2021, les principaux sites de l'entreprise en Allemagne avaient réussi à passer à l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable. Un autre exemple est le projet de système photovoltaïque sur le toit du parking de l'usine de Memmingen, qui viendra élargir le système d'énergie solaire existant.

