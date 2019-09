Rokt réalise une deuxième acquisition technologique importante, apportant la transformation du commerce électronique à de nouveaux secteurs de marché

L'acquisition d'OfferLogic vient ajouter Google, Staples, GoDaddy et Vistaprint à la liste de clients d'envergure internationale de Rokt

LONDRES, 19 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Rokt , leader mondial des technologies de marketing pour le commerce électronique, annonce son acquisition d' OfferLogic , un marché B2B (business-to-business) dont les clients incluent Staples, GoDaddy, Yelp, Google et Vistaprint. À compter d'aujourd'hui, les deux entreprises ont fusionné sous la marque Rokt, faisant ainsi progresser la nouvelle génération de technologies de commerce électronique. L'acquisition garantit un meilleur accès à des technologies transformationnelles pour les marques B2C (business-to-consumer) et, désormais, les marques B2B. Lorsque les clients font des achats en ligne en tant que consommateurs ou pour le compte d'une entreprise, ils s'attendent de plus en plus à obtenir des expériences plus personnalisées et pertinentes. Rokt libère le potentiel caché de chaque Transaction Moment™ (« moment de transaction »), permettant aux clients de devancer la concurrence et d'enrichir leur expérience client.

Après une année de forte croissance de l'entreprise et de croissance accélérée chez ses milliers de clients, Rokt s'est établie à l'avant-garde de la technologie, permettant aux marques de tirer parti des expériences de commerce électronique et d'exploiter un potentiel inconnu en améliorant la pertinence des transactions avec les clients. Grâce à cette acquisition, Rokt a multiplié son marché B2B par vingt en le combinant avec son marché existant. Le bureau d'OfferLogic à Boston, qui est la troisième plateforme technologique à la croissance la plus rapide aux États-Unis, deviendra le huitième bureau de Rokt.

« En combinant les équipes de Rokt et d'OfferLogic, nous allons pouvoir accélérer notre investissement dans la recherche et le développement autour de Transaction Moment™ et libérer un nouveau potentiel pour permettre à toutes les entreprises d'augmenter substantiellement leur rentabilité, de gagner un avantage concurrentiel, et d'utiliser une technologie qui n'était jusqu'alors disponible que pour les entreprises de la grande distribution telles qu'Amazon », a déclaré Bruce Buchanan, PDG de Rokt. « Nous savons que les entreprises de tous les secteurs sont confrontées à des défis complexes en matière d'interaction avec leurs clients. Nous sommes enthousiastes à l'idée de jouer un rôle clé dans l'expansion des avantages qu'ont les entreprises numériques par rapport aux entreprises traditionnelles, à mesure que continuons d'innover avec la nouvelle génération de commerce électronique. »

Rokt travaille avec des clients dans les secteurs du voyage, de la vente de billets, de la vente au détail, de la finance, de la publicité directe auprès des consommateurs, et désormais du B2B, en combinant l'apprentissage automatique, l'IA et un marché d'entreprises qui vendent des produits et acquièrent de nouveaux clients au cours du Transaction Moment™. La technologie exclusive de l'entreprise crée de la valeur par le biais de la pertinence et de nouvelles sources de revenus, tout en augmentant la valeur client en s'assurant que chaque étape du parcours est la meilleure action possible pour chaque client.

Bryan Seastead, PDG et cofondateur d'OfferLogic, rejoindra l'équipe de direction de Rokt au poste de vice-président principal et de directeur général du B2B, sous les ordres de Buchanan.

« À mesure que la technologie au sein de l'espace du commerce électronique continue d'évoluer et de se développer, nos clients recherchent non seulement des solutions qui résolvent les problèmes auxquels ils sont confrontés maintenant, mais également un partenaire qui les aidera à résoudre les problèmes futurs », a déclaré Seastead. « En combinant notre expertise dans le secteur vertical du B2B avec la technologie établie et la présence mondiale de Rokt, nous serons en mesure de fournir une valeur stratégique à long terme à nos clients. »

Rokt a également récemment annoncé la nomination de sa première directrice financière, Holly Lim, qui apportera sa vaste expérience en matière de technologie et d'innovation afin de favoriser la croissance rapide et la réussite de l'entreprise.

À PROPOS DE ROKT

Rokt est le leader mondial des technologies de marketing pour le commerce électronique. Lorsque des clients font des achats en ligne, ils s'attendent de plus en plus à obtenir des expériences plus personnalisées et pertinentes. Nous libérons le potentiel caché dans chaque Transaction Moment™.

Fondée à Sydney, Rokt exerce aujourd'hui ses activités aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, aux Pays-Bas et au Japon.

Nos clients incluent Live Nation, Staples, Groupon, GoDaddy, Expedia, Wells Fargo, Vistaprint et HelloFresh.

