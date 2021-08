Rolwind on uusiutuvien energialähteiden eturintamassa ja hallinnoi 5 GW:ta lähes 300 projektissa

MADRID, 4. elokuuta 2021 /PRNewswire/ -- Rolwind on edelläkävijäyritys, joka on sitoutunut uusiutuviin energialähteisiin jo vuodesta 2006, jolloin se perusti ensimmäiset tuulipuistolaitoksensa Panamaan ja Espanjaan. Viimeisten 15 vuoden aikana Rolwind on ollut osallisena yli 210 tuulipuistossa ja 60 aurinkosähkölaitoksessa. Rolwind on hallinnoinut ja kehittänyt yhteensä 5 GW virtaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Rolwind tuo Euroopan vihreään vallankumoukseen arvokkaan osaamisensa kokemuksensa, monikansallisten yritysten kanssa tekemiensä sopimukset ja eri alojen uusiutuvan energian hankkeensa.