Roma Incorporadora vai revitalizar Mercado de São Brás em Belém

A revitalização do Mercado de São Brás será executada mediante uma parceria público-privada, por meio de concessão, possibilitando uma nova forma de uso do mercado histórico, gerando um modelo alternativo de negócios, com oferecimento de capacitação aos permissionários, além de um espaço de cultura e lazer à população.

De autoria do arquiteto Aurélio Meira, o projeto do novo mercado de São Brás prevê a instalação de um pólo gastronômico com cafés, bares, restaurantes e ainda a urbanização do entorno do mercado, incluindo a feira. O espaço também terá um destacamento de agentes da Guarda Municipal de Belém para proteção dos equipamentos públicos previstos na reforma.

O objetivo é abrir espaço para que os trabalhadores do mercado esclareçam suas dúvidas e conheçam os benefícios da reforma do espaço, já que os permissionários serão incorporados ao projeto e receberão cursos de capacitação e fomento aos negócios, além de financiamento para ajustes da padronização dos equipamentos.

A previsão de início e término da obra ainda estão sendo discutidos, no entanto, Romulo Maiorana Junior afirmou que irá acompanhar todos os detalhes, desde o início, para a obra seja um dos novos cartões postais da capital paraense.

No aviso de licitação da Prefeitura de Belém, divulgado em Diário Oficial no dia 4 de novembro de 2019, a Prefeitura informou que a última reforma efetiva no local foi realizada em 1999. Desde então, o espaço apresenta paredes pichadas, janelas e portões quebrados, infiltrações pelas paredes e fiação elétrica exposta e improvisadas.

O Mercado de São Brás

O Mercado São Brás é uma construção histórica localizada na cidade de Belém, no estado do Pará. Situado distante do centro histórico da cidade, foi erguido durante a época áurea do ciclo da borracha amazônica – Belle Époque, a sua construção foi iniciada no dia 1º de maio de 1910 e foi concluído em 21 de maio de 1911.

O Mercado de São Brás possui um potencial vocação da rede de distribuição e comercialização de gêneros alimentícios e de serviços para o município, que atualmente é formada, por pequenos empreendedores individuais, os quais poderão ter seus negócios alavancados, com o crescimento da geração de emprego e renda.

O espaço, atualmente possui, aproximadamente, 60% de seus box sem atividade, sendo utilizada de forma não padronizada e com parte de seus produtos sendo armazenados de maneira inadequada.

