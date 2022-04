ROMI S.A. apresenta crescimento de 28,2% na Receita Operacional Líquida do 1T22 em comparação ao 1T21

Companhia registra carteira de pedidos de R$791,3 milhões ao final do 1T22 (+14,1% vs 1T21)

SANTA BÁRBARA D'OESTE, Brasil, 26 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A ROMI S.A., empresa líder brasileira na fabricação de máquinas-ferramenta, máquinas para plásticos e fundidos e usinados, registrou no 1T22 receita operacional líquida consolidada de R$285,3 milhões, crescimento de 28,2% em relação ao 1T21.

Na Unidade de Máquinas Romi, a receita operacional líquida, no 1T22, apresentou crescimento de 34,4% em relação ao 1T21, decorrente da consolidação do sucesso das novas linhas de produtos e da retomada da demanda nos mercados interno e externo. A evolução da receita, aliada ao controle efetivo das despesas operacionais, resultou em um crescimento de 21,3% no lucro operacional, nesse mesmo período de comparação.

A carteira de pedidos total da Companhia, ao final do 1T22, alcançou R$791,3 milhões, um crescimento de 14,1% em relação ao 1T21, com destaque para as unidades de negócio de Máquinas Romi e Fundidos e Usinados; e

"O início do ano de 2022 continuou indicando um ambiente favorável para a realização de investimentos, mantendo os níveis elevados de atividade. Essa recuperação no volume de negócios pode ser notada em todas as unidades, tanto nos negócios para o mercado doméstico, quanto exportações e na Unidade de Negócio Burkhardt Weber. As novas linhas de máquinas que já possuem um nível de consolidação muito grande no mercado doméstico, também têm se consolidado de maneira muito positiva no mercado externo, impulsionando as exportações. A Unidade de Fundidos continua em ritmo acelerado de atividade para atender tanto o segmento eólico, como os demais, como o de caminhões e de máquinas agrícolas, que seguem otimistas para o ano de 2022. A Romi continua preparada para continuar apoiando seus clientes com produtos de alta tecnologia, prazos e condições adequadas às necessidades do mercado.", menciona Luiz Cassiano R. Rosolen, Diretor-Presidente da Romi.

CONTATO:

(19) 3455 9418

[email protected]

FONTE Indústrias Romi S.A.

SOURCE Indústrias Romi S.A.