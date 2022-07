ROMI S.A. apresenta crescimento de 35,8% na entrada de pedidos do 2T22 em comparação ao 2T21

Companhia registra carteira de pedidos de R$904,3 milhões ao final do 2T22 (+36,8% vs2T21)

SANTA BÁRBARA D'OESTE, Brasil, 19 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A ROMI S.A., empresa líder brasileira na fabricação de máquinas-ferramenta, máquinas para plásticos e fundidos e usinados, registrou no 2T22 entrada de pedidos de R$480,3 milhões, crescimento de 35,8% em relação ao 2T21.

Na Unidade de Máquinas Romi, a entrada de pedidos no 2T22 apresentou crescimento de 36,5% em relação ao 2T21, demonstrando a continuidade da demanda no mercado interno e o aumento das exportações, decorrentes da consolidação das novas gerações de máquinas lançadas nos últimos anos;

O crescimento na entrada de pedidos da Unidade de Fundidos e Usinados no 2T22 em relação ao 2T21 foi de 19,9%, diante da continuidade da demanda por peças de grande porte e da importante retomada dos demais segmentos atendidos por essa unidade de negócio;

A receita operacional líquida consolidada do 2T22 atingiu R$372,1 milhões, crescimento de 5,9% em relação ao 2T21, reflexo do consistente aumento da entrada de pedidos observada nos últimos trimestres;

A carteira de pedidos total da Companhia, ao final do 2T22, alcançou R$904,3 milhões, um crescimento de 36,8% em relação ao 2T21, com destaque para as unidades de negócio de Máquinas Romi e Fundidos e Usinados.

"O ano de 2022 continuou indicando um ambiente favorável para a realização de investimentos, conforme podemos notar nos índices de confiança do empresário e na utilização da capacidade instalada. Essa recuperação no volume de negócios pode ser notada em todas as unidades, tanto nos negócios para o mercado doméstico, quanto nas exportações e mais recentemente na Unidade de Negócio Burkhardt Weber.", menciona Luiz Cassiano R. Rosolen, Diretor-Presidente da Romi.

