Rompendo o monopólio de IA da Big Tech com o ecossistema desenvolvedor Multiverse™

"A IA/AM é dominada por apenas algumas empresas e instituições de elite. Nossa equipe de tecnologia ocupou cargos elevados em empresas como a Google e tem conhecimento em primeira mão sobre como essa lacuna tecnológica está crescendo rapidamente. A IA precisa estar mais descentralizada e disponível para mais pessoas."

"99,9% das pessoas não têm recursos para escrever um código de IA/AM. Muitas pessoas têm ótimas ideias sobre como a IA poderia ajudar suas comunidades de forma sem preconceitos, mas obstáculos técnicos e falta de capital impedem que elas realizem seus objetivos. É por isso que construímos o Multiverse, que permite que as pessoas comecem projetos sem precisar escrever código ou levantar grandes quantidades de capital."

"Cada projeto tem seu próprio produto, tokens, intercâmbio descentralizado (DEX), economia e modelo de governança, inicialmente determinados por fundadores sem usar código."

"Chamamos esses projetos de 'planetas' devido ao seu design e governança autônomos e independentes. Não definimos as regras, os direitos do trabalhador ou a economia em um projeto do planeta: os fundadores do projeto definem, inicialmente, e essas regras são transparentes para todos."

"A troca descentralizada de cada projeto permite que a comunidade aposte moedas Multiverse e obtenha uma quantidade correspondente dos tokens do projeto. Como staker, você não é um investidor ou acionista. Fundadores do projeto não podem gastar suas moedas. No entanto, quando você faz uma aposta, a taxa de câmbio do projeto é alterada automaticamente. Se mudar de ideia, você pode sempre recuar e obter uma proporção de suas moedas de volta, determinada pela taxa atual de câmbio de DEX. Os fundadores têm controles extremamente rígidos sobre seus recursos, despesas e aquisições: tudo é transparente e codificado por hard no contrato inteligente do projeto para que você possa tomar decisões informadas. Estamos reduzindo as barreiras de entrada e elevando o padrão de qualidade do projeto."

"Apostar é apenas uma maneira de participar; você também pode oferecer conselhos e feedback aos fundadores, voluntariar-se em projetos beneficentes ou iniciar seu próprio projeto."

Os projetos são modulares, e isso permite aos fundadores utilizar outros projetos Multiverse (como armazenamento distribuído, treinamento em modelo IA, e projetos de fonte de dados) e construir uma aplicação de IA/AM de alta qualidade com reinvenção e desperdício mínimos. Ao contrário das plataformas existentes, os efeitos de rede da Multiverse e a plataforma aberta incentivam a colaboração e aceleram o desenvolvimento e a simbiose do projeto.

Os projetos Multiverse já conquistaram clientes de algumas das empresas mais respeitadas do mundo e com pesquisadores da Universidade de Stanford e da Universidade Johns homon. Com base em nossa tecnologia de blockchain paralelo Proof-of-Stake de alto desempenho e ambientalmente eficiente, a Multiverse permite que pessoas de todos os níveis construam ou suportem projetos de IA. A Multiverse recebeu suporte da Matrix Partners, Huobi Ventures, KuCoin, Arrington XRP e Fenbushi Capital.

O ecossistema de IA descentralizado Multiverse™ permite que a comunidade financie, treine e implemente facilmente aplicativos de aprendizado de máquina (planetas) com seus próprios tokens personalizados e sistemas econômicos descentralizados.

