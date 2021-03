Rompre le cycle de la dépendance aux opioïdes : Alar présente les résultats intermédiaires positifs de la buprénorphine injectable à action prolongée (ALA-1000) chez les patients dépendants aux opioïdes

ALA-1000 est la première injection de buprénorphine à libération lente de trois mois.

Les premiers résultats montrent un faible éclatement initial sans effet de rejet de dose, une bonne sécurité et une bonne tolérance.

L'ALA-1000 a le potentiel d'augmenter de manière significative l'observance thérapeutique et de réduire le risque de rechute chez les patients traités et stabilisés par des médicaments oraux ou d'autres produits injectables à action prolongée à base de buprénorphine à intervalle plus court.

TAICHUNG, 11 mars 2021 /PRNewswire/ -- Alar Pharmaceuticals Inc. (TWSE:6785), une société biopharmaceutique en phase clinique qui se concentre sur le développement de produits injectables à action prolongée pour les troubles du système nerveux central, annonce des résultats intermédiaires positifs de l'étude à dose unique ascendante d'ALA-1000. Un produit injectable à libération de buprénorphine sur 3 mois, conçu pour être administré par voie sous-cutanée pour le traitement du trouble lié à l'utilisation des opioïdes.

La libération de buprénorphine par l'injection unique d'ALA-1000 dure plus de 12 semaines avec des concentrations efficaces, montrant un faible éclatement initial sans effet de rejet de la dose et une bonne sécurité et tolérance (y compris une irritation cutanée locale et une douleur intense à l'injection).

Dépendance aux opioïdes : une question de santé mondiale

L'épidémie mondiale de prise d'opioïdes est une crise de santé publique avérée. Les traitements contre l'abus d'opiacés reposent actuellement sur la buprénorphine, la méthadone et la naltrexone comme traitement assisté par médicament (Medication-assisted treatment, MAT). Cependant, la nécessité pour les patients de se rendre fréquemment dans les cliniques pour un traitement oral de MAT entraîne souvent des rechutes ou une nouvelle addiction en raison du changement d'une habitude pour une autre.

Bien que l'industrie continue à sensibiliser le public sur les lieux de travail, dans les services d'urgence et dans le système correctionnel, il faut faire davantage pour résoudre les problèmes récurrents d'abus et de traitement aux opioïdes. Le développement des produits injectables à action prolongée est considéré comme un moyen efficace de répondre aux besoins des patients et de réduire la dépendance aux opioïdes.

Lors d'une conférence, Alar Pharmaceuticals Inc. présente ALA-1000, la première injection de buprénorphine à libération sur trois mois, comme une solution potentielle à ces problèmes.

ALA-1000 : une voie vers la réduction de la dépendance.

ALA-1000 est un produit injectable biodégradable à action prolongée, administré par voie sous-cutanée une fois tous les trois mois, qui permet aux patients de réduire leur dépendance en diminuant la nécessité d'un traitement quotidien à quatre fois par an. Il est particulièrement bénéfique pour les patients traités et stabilisés par des médicaments oraux ou d'autres produits injectables à action prolongée à base de buprénorphine à intervalle plus court.

En outre, la réduction de la dose supprime également l'obligation de se rendre fréquemment (et souvent sous surveillance) à la clinique. Il s'agit de réduire la charge financière, temporelle et personnelle potentielle des personnes qui doivent se déplacer quotidiennement pour recevoir un traitement pour une dépendance sujette à une stigmatisation sociale importante. Ainsi, les produits injectables à action prolongée ont le potentiel de réduire le risque de rechute et d'améliorer le respect des règles.

« En raison de plusieurs barrières technologiques, il est difficile de développer des formules pouvant durer plus d'un mois. C'est pourquoi seules quelques entreprises pharmaceutiques développent des médicaments à action prolongée », explique Charles Lin, fondateur et président d'Alar Pharmaceuticals. « Alar est le seul développeur de buprénorphine, commercialisée depuis trois mois. Nous espérons que davantage d'entreprises pourront consacrer leurs ressources et collaborer avec nous pour faire face à ce problème de santé publique. »

Yung-Shun Wen, Ph.D., PDG d'Alar Pharmaceuticals, croit fermement que l'ALA-1000 sera un meilleur choix pour les patients et les médecins. « L'injection libérée pendant trois mois peut non seulement atténuer les inquiétudes liées aux médicaments oraux quotidiens, mais aussi lever les obstacles au traitement dus à la pandémie de COVID-19, tels que les ordonnances de prévention, les restrictions et la quarantaine. »

Alar Pharmaceuticals vise à accélérer l'approbation d'ALA-1000 par la voie réglementaire 505(b)(2) en consultant la FDA américaine pour l'étude pivot de phase III avec des partenaires.

À propos d'ALA-1000

ALA-1000 est conçu comme une injection sous-cutanée à administrer une fois tous les trois mois, délivrant de la buprénorphine pour traiter les troubles liés à l'utilisation des opioïdes. L'exposition systémique proposée à la buprénorphine résultant de l'injection d'ALA-1000 reste efficace pendant trois mois par administration et profite aux patients en réduisant la charge de l'administration quotidienne, en améliorant l'observance du traitement par les patients et en diminuant les craintes de mauvaise utilisation, d'abus et d'exposition accidentelle aux enfants.

À propos d'Alar Pharmaceuticals

Créée en 2016, Alar Pharmaceuticals Inc. (Alar), une nouvelle société de développement de médicaments, se concentre sur le développement de médicaments à libération prolongée pour les troubles du SNC et les maladies chroniques, y compris les troubles liés à l'utilisation d'opioïdes, la douleur chronique et les troubles dépressifs majeurs.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web d'Alar à l'adresse suivante https://alarpharm.com/ .

Related Links

https://alarpharm.com/



SOURCE Alar Pharmaceuticals Inc.