Roms Flughafen Fiumicino implementiert FeedbackNow von Forrester zur Messung von Kundenfeedback und der Stimmung von Passagieren in Echtzeit

Das „touchless" Customer-Experience-Tool von Forrester zur Echtzeitmessung des Kundenerlebnisses hilft dem Flughafen auf hygienische und sichere Weise, unmittelbares und kritisches Feedback von Passagieren zu erhalten und sofort zu analysieren

CAMBRIDGE, Massachusetts, 21. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) gab heute bekannt, dass die kontaktlose Version von FeedbackNow, einer Lösung zur Echtzeit-Datenerfassung von Kundenerfahrungen, jetzt am Flughafen Fiumicino in Rom verfügbar ist. Aufgrund der Coronaviruskrise haben Sauberkeit und Hygiene derzeit oberste Priorität bei den Passagieren. FeedbackNow hilft dem Flughafen, authentisches und unvoreingenommenes Feedback zu sammeln. Ausgestattet mit leistungsstarken Analysetools ermöglicht FeedbackNow dem Flughafen außerdem eine kontinuierliche Bewertung seiner COVID-19-Protokolle und potenzielle Hygieneprobleme können sofort behoben werden, bevor diese eskalieren.

„Mit der Rückkehr zur Normalität erwarten die Passagiere Sicherheit, Komfort und volle Kontrolle über ihre unmittelbare Umgebung", sagt Emanuele Calà, Leiter für Innovation und Qualität am Flughafen Fiumicino. „Sicherheit und Hygiene sind für uns von größter Bedeutung, und wir ergreifen wirksame Maßnahmen, um unseren Passagieren ein sicheres und hochwertiges Reiseerlebnis zu bieten. Dazu gehört auch die Implementierung von FeedbackNow von Forrester, damit wir in diesen unsicheren Zeiten besser auf die Bedürfnisse unserer Fluggäste eingehen und ihre Sicherheit gewährleisten können."

Der Flughafen Fiumicino wurde zum dritten Mal in Folge als bester Flughafen Europas ausgezeichnet, unter anderem mit dem „Best Airport Award 2020" und dem „Airport Service Quality Award 2019", die vom ACI (Airports Council International) Europe bzw. ACI World in der Kategorie der Drehkreuze mit über 40 Millionen Passagieren vergeben wurden. Der Flughafen zeichnet sich durch die proaktive Einrichtung von Maßnahmen und Protokollen zur Eindämmung der Pandemie aus und bestätigt damit, dass der Flughafen der italienischen Hauptstadt der weltweit anerkannteste im Kampf gegen COVID-19 ist. In der Tat ist Fiumicino auch der erste Flughafen der Welt, der von Skytrax, der internationalen Organisation für die Bewertung von Fluggesellschaften und Flughäfen, die maximale Bewertung von 5 Sternen erhalten hat, nachdem er die Biosafety Trust Certification von RINA Services, die Airport Health Accreditation (der erste Flughafen in der EU, der diese erhalten hat) und das „Airport Health Measures Audit Programme" (AHMAP), ebenfalls von ACI (AHMAP in Partnerschaft mit Bureau Veritas), erhalten hat.

„Es ist von entscheidender Bedeutung, den Passagieren Erlebnisse zu liefern, die positive Emotionen wie Vertrauen, Sicherheit und Zuverlässigkeit hervorrufen – vor allem, wenn sich die Verbrauchergewohnheiten aufgrund der Pandemie ändern", so Steven Peltzman, Chief Business Technology Officer bei Forrester und Leiter von FeedbackNow. „Flughäfen, die Hygienemaßnahmen ergreifen, wie der Flughafen Fiumicino, schaffen eine Umgebung, in der sich Passagiere sicher und wohl fühlen können."

Mehr als 500 Organisationen weltweit in der Reise-, Freizeit-, Einzelhandels- und Gesundheitsbranche verlassen sich auf die Echtzeit-Analysen von FeedbackNow, um schnell auf Probleme zu reagieren und maximalen Schutz und Sicherheit während der Coronaviruskrise zu gewährleisten.

Forrester (Nasdaq: FORR) ist eines der einflussreichsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir helfen Unternehmen, durch Kundenorientierung zu wachsen, indem wir den Kunden in den Mittelpunkt von Führung, Strategie und Geschäftsbetrieb stellen. Durch die von Forrester geleitete Forschung, Beratung und Veranstaltungen haben Unternehmens- und Technologieführer weltweit den Vorteil, ehrgeiziger und einfallsreicher arbeiten zu können, um Veränderungen zu bewältigen und kundenorientierte Wachstumsstrategien zu entwickeln. Unsere einzigartigen Erkenntnisse basieren auf jährlichen Umfragen unter mehr als 675.000 Verbrauchern, Geschäftsführern und Technologieführern weltweit, strengen und objektiven Methoden, einschließlich Forrester Wave™-Bewertungen, und der gemeinsamen Weisheit unserer innovativsten Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter forrester.com.

